Reconocido ciclista está hospitalizado por herida propinada con arma de fuego

Se trata del ciclista profesional Iván Ramiro Sosa, integrante del equipo Movistar, el cual, según información del periodista Héctor Urrego Caballero, fue agredido en la carretera que une los municipios de Fusagasugá y Silvania.

El comentarista trino lo siguiente en su cuenta de Twitter: “Iván Sosa, herido en su rostro con la cacha de un revólver”.

IVAN SOSA ( Movistar ) herido en su rostro con la cacha de un revolver por parte de un conductor de camión mientras entrenaba hoy en la vía Fusa-Silvania. EL ciclista es atendido en centro clínico de Fusagasugà. — HectorUCiclismo (@HectorUCiclismo) January 5, 2023

Por su parte el equipo del ciclista confirmo lo sucedido y agregó que el pedalista “Sufrió heridas en el mentón”, por las que fue llevado de inmediato a un centro asistencial, en donde se encuentra estable y le fueron atendidas las lesiones.

“Confirmamos que Iván Sosa ha sido atendido por heridas en el mentón en un centro médico de Fusagasugá (COL), su lugar de origen, tras el incidente sufrido este jueves, el ciclista de Movistar Team ha permanecido consciente en todo momento”, agregó el equipo.

Los hechos tuvieron lugar este jueves mientras el 'escarabajo' adelantaba trabajos de pretemporada de cara al calendario ciclístico del 2023, en donde empieza a tener un rol protagónico en el equipo español, por lo que este imprevisto podría afectarle a nivel profesional.

Recordemos que Sosa es uno de los 4 colombianos que estará en las filas del Movistar, en compañía de los otros cafeteros Éiner Rubio, Fernando Gaviria y Paula Patiño, los cuales representaran a su equipo y al país en las competiciones más importantes de este deporte.

#URGENTE | 🚴🏻‍♂️🚨 Estas fueron las graves heridas sufridas por Iván Sosa tras el incidente con el conductor de un camión en la vía Silvania - Fusagasugá. El individuo habría agredido al escarabajo en la cara con un arma de fuego 🚴🏻‍♂️🚨



📸©️ Antonio Sosa (Padre del ciclista) pic.twitter.com/SpdZMdHvmF — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) January 5, 2023

Por el momento no se sabe cuanto tiempo tomará la recuperación del ciclista y se desconoce si llegue a afectar su participación en las carreras.

Cabe resaltar que a pesar de que este incidente parece tener un culpable y es un hecho de intolerancia, no es la primera vez que un ciclista se ve afectado en las carreteras nacionales, ya que el año pasado Egan Bernal sufrió un grave accidente por un bus municipal que no tenía la respectiva señalización, igualmente porque las vías del país no son seguras para practicar este deporte.

