Dos temblores sacuden con fuerza a Colombia este 16 de enero; uno alcanzó magnitud 5.0

Este jueves 16 de enero estuvo marcado por movimientos telúricos que despertaron la atención de miles de colombianos. Durante el día se registraron dos temblores en distintas zonas del país, uno de ellos de magnitud considerable, que fue ampliamente sentido en varios municipios del oriente colombiano.

El primer evento ocurrió en la madrugada, exactamente a las 2:05 de la mañana, cuando un sismo de magnitud 5.0 se registró en el municipio de Los Santos, Santander. De acuerdo con el boletín sísmico, el movimiento tuvo una profundidad de 149 kilómetros, lo que explica por qué fue percibido en diferentes poblaciones sin generar afectaciones estructurales ni reportes de emergencia.

Puedes leer: Los errores imperdonables que cometen las personas en medio de un temblor, según expertos



Habitantes de municipios cercanos como Los Santos, Jordán y Zapatoca reportaron haber sentido el temblor de manera clara, especialmente quienes se encontraban despiertos a esa hora o en edificaciones de varios pisos. En redes sociales, varios usuarios describieron el movimiento como prolongado, aunque sin sacudidas bruscas.

Horas más tarde, ya en la tarde del mismo día, se presentó un segundo evento sísmico, esta vez en el departamento del Chocó. A las 3:15 p. m., un temblor de magnitud 3.2 fue registrado con epicentro en cercanías de Quibdó. A diferencia del primero, este sismo fue superficial, con una profundidad menor a 30 kilómetros, lo que hizo que fuera percibido de forma más localizada.

Publicidad

El movimiento fue sentido principalmente en municipios como Quibdó, Medio Atrato y Atrato, aunque su intensidad fue leve y no generó mayores alertas entre la población. Las autoridades locales no reportaron daños ni situaciones que requirieran atención especial.

Temblor se siente con fuerza este miércoles, 26 de noviembre /Foto: IA

Hubo réplicas de temblores en Colombia

Durante el transcurso del día, también se registraron réplicas de menor magnitud en diferentes zonas del país. Estos movimientos fueron breves y no representaron riesgo para la ciudadanía, según los reportes oficiales. Este tipo de actividad es común en un país como Colombia, ubicado en una región con alta interacción de placas tectónicas.

Publicidad

Santander, particularmente el municipio de Los Santos, es reconocido como una de las zonas con mayor actividad sísmica del país. La profundidad de los movimientos en esta región suele hacer que los temblores se sientan en amplias zonas, aunque con menor impacto en superficie.

Puedes leer: VIDEO: periodista sufre ataque de pánico en pleno programa por temblor

Las autoridades reiteraron el llamado a la calma y recordaron la importancia de estar informados a través de canales oficiales. También insistieron en la necesidad de revisar planes familiares de emergencia y mantener prácticas de prevención, especialmente en regiones con historial de actividad sísmica frecuente.

Aunque los movimientos generaron sorpresa y conversación en redes sociales, el balance del día fue tranquilo. No se reportaron interrupciones en servicios ni afectaciones en la infraestructura, y la jornada avanzó con normalidad en las zonas donde se sintieron los temblores.