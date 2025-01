La dura advertencia de la Dian que tiene a muchas personas preocupadas; ¿te afectará?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) inició el 2025 con medidas contundentes para recuperar las deudas tributarias de miles de contribuyentes en Colombia.

Bajo su estrategia “Al día con la Dian, le cumplo al país”, la entidad anunció que embargará 4.710 cuentas bancarias e instaurará 3.730 denuncias penales contra morosos que han incumplido con el pago de impuestos . Además, reforzará las visitas de inspección y la fiscalización digital para detectar inconsistencias en las declaraciones de renta.

Resultados de la estrategia en 2024

En 2024, la Dian logró recuperar $22,5 billones gracias a sus jornadas de cobro mensual. Sin embargo, todavía quedan 8.160 deudores con obligaciones pendientes por un total de $1,2 billones . Este año, la entidad está decidida a reducir este número con acciones más agresivas, incluyendo la colaboración con la Superintendencia Financiera para rastrear bienes y activos ocultos.

¿Cómo saber si la Dian embargará tu cuenta bancaria?

El embargo es una medida extrema que toma la Dian cuando el contribuyente no responde a las notificaciones de mora. Para saber si estás en la lista, ten en cuenta:



Notificación formal : la Dian debe informarte antes de proceder al embargo.

: la Dian debe informarte antes de proceder al embargo. Consulta en línea : puedes verificar tu estado en el portal web de la Dian ingresando con su NIT o cédula.

: puedes verificar tu estado en el portal web de la Dian ingresando con su NIT o cédula. Atención telefónica : comunícate a las líneas de atención: (601) 7948883, (601) 4823294, 300 9140830.

: comunícate a las líneas de atención: (601) 7948883, (601) 4823294, 300 9140830. Atención presencial : visita una de las sedes de la Dian, donde podrás revisar tu situación tributaria y acceder a planes de pago para evitar sanciones.

“Todos los canales de atención están habilitados para asesorar a los contribuyentes y ayudarles a liquidar sus deudas” , recordó Cecilia Rico, directora de gestión de impuestos de la Dian.

Consecuencias de no pagar impuestos

No pagar tus impuestos puede traerte consecuencias graves, no solo económicas, sino también legales. La Dian ha reiterado que los procesos penales son una posibilidad real para quienes no cumplen con sus obligaciones.

El Código Penal colombiano establece las siguientes penas :



Omisión del agente retenedor o recaudador : quienes no consignen impuestos como IVA, retenciones o contribuciones públicas enfrentan penas de 48 a 108 meses de cárcel.

: quienes no consignen impuestos como IVA, retenciones o contribuciones públicas enfrentan penas de 48 a 108 meses de cárcel. Defraudación tributaria: este delito incluye omitir ingresos, declarar costos inexistentes o reclamar créditos fiscales indebidos. Las penas van de 36 a 60 meses, dependiendo del monto defraudado.

este delito incluye omitir ingresos, declarar costos inexistentes o reclamar créditos fiscales indebidos. Las penas van de 36 a 60 meses, dependiendo del monto defraudado. Multas e intereses : además de sanciones penales, los morosos enfrentarán intereses de mora y multas adicionales que pueden triplicar el monto adeudado.

Además de ser una obligación legal, el pago de impuestos es esencial para financiar programas sociales y el funcionamiento del país.

La Dian ha reiterado a los colombianos la importancia de cumplir a tiempo con sus obligaciones tributarias para evitar procesos administrativos y penales: “Es importante tener en cuenta que el no cumplimiento de estas obligaciones puede desencadenar en la pena privativa de la libertad”.

