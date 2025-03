Zonas comunes de conjuntos residenciales que cobrarán IVA: ¿desde cuándo y por qué?

El uso de zonas comunes en los conjuntos residenciales estará sujeto al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), una medida que antes solo aplicaba a propiedades comerciales o mixtas. Así lo explicó Harold Ardila, gerente de Harold Ardila Soluciones, en el programa Mañanas Blu 10:00 A.M. con Camila Zuluaga.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) justifica este cobro bajo el argumento de que el uso de estos espacios implica un arrendamiento que genera ganancias, por lo que se trata de una explotación comercial y no de una simple manutención. Esto se fundamenta en el artículo 462 del Estatuto Tributario.

¿Cuáles son las zonas afectadas por el IVA?

El cobro de este impuesto aplicará para diversas áreas comunes dentro de los conjunto s residenciales, tales como:



Salones sociales o comunales

Parqueaderos comunales y de visitantes

Canchas de squash

Piscinas

De acuerdo con Ardila, estos espacios no generan ganancias para los conjuntos, ya que su uso está incluido dentro del presupuesto destinado al mantenimiento de las zonas sociales . En su opinión, al no representar un lucro para accionistas o propietarios, no deberían estar gravados con IVA.

Es el uso del salón social o comunal, parqueaderos comunales o visitantes, la cancha de squash, piscina explicó Ardila

¿Cómo afectará a los propietarios?

Con esta nueva medida, los residentes de conjuntos residenciales deberán asumir un pago adicional. Además de la administración mensual, ahora tendrán que cubrir la cuota por el uso de un espacio común y el respectivo IVA sobre este cobro.

¿Podría haber sanciones para los conjuntos residenciales?

Por el momento, la Dian está enviando comunicados a los conjuntos residenciales con el objetivo de invitarlos a actualizar el Registro Único Tributario (RUT) y cumplir con la facturación electrónica correspondiente.

No obstante, si la administración de un conjunto considera que no está realizando una explotación comercial de estos espacios, la Dian enviará funcionarios para evaluar la situación .

En caso de detectar ingresos provenientes del uso de estas zonas, la entidad podría imponer sanciones o realizar visitas periódicas para hacer seguimiento al caso.

"Si el funcionario de la Dian se da cuenta de que en el estado financiero hay un 'ingreso', lo interpretará como explotación comercial y aplicará las sanciones pertinentes ", advirtió Ardila en entrevista con Blu Radio.

La medida ha generado debate entre propietarios y administradores , quienes consideran que el cobro del IVA sobre zonas comunes representa un impacto financiero injusto en los conjuntos residenciales.

