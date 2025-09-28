Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Hombre de 48 años falleció durante una carrera de atletismo: su corazón no aguantó

Hombre de 48 años falleció durante una carrera de atletismo: su corazón no aguantó

Durante la Carrera de las Rosas, un corredor de 48 años de edad falleció en medio del evento, causando gran impacto en las redes sociales.

Hombre de 48 años falleció durante una carrera de atletismo: su corazón no aguantó, imagen de referencia
Foto: imagen realizada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 28 de sept, 2025