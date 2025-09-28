Hombre de 48 años falleció durante una carrera de atletismo: su corazón no aguantó

En las últimas horas, la Carrera de las Rosas informó el fallecimiento de Carlos Enrique Restrepo, de 48 años, quien sufrió una emergencia médica mientras participaba en el recorrido de 5 kilómetros en Medellín, pese a los intentos realizados por las autoridades de la competencia.

Se conoció por parte de la entidad que Carlos Enrique Restrepo recibió toda la atención del equipo médico, para su posterior traslado al Hospital General de Medellín. Sin embargo, La Carrera de las Rosas mediante un comunicado oficial confirmó el fallecimiento del hombre de 48 años.

“Nuestro equipo médico y las ambulancias dispuestas en el evento actuaron de inmediato y, posteriormente, Carlos recibió atención en el Hospital General de Medellín. Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos realizados, no fue posible salvar su vida.”, se puede leer en el texto.

En un comunicado oficial, la organización expresó sus condolencias a la familia y seres queridos del corredor, asegurando que la salud, el cuidado y el bienestar de los participantes han sido y seguirán siendo la principal prioridad de esta carrera que busca promover la vida.

¿Qué más se conoció sobre el fallecimiento de Carlos Enrique Restrepo?

“Hoy nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, acompañándolos de corazón en este difícil momento. La salud, el cuidado y el bienestar de cada corredor han sido y seguirán siendo nuestra mayor prioridad en esta carrera que promueve la vida”, finalizó el comunicado sobre Carlos Enrique Restrepo.

Esta noticia también conmocionó a las redes sociales, donde varios usuarios resaltaron que las autoridades actuaron con rapidez y realizaron todas las acciones pertinentes. Al mismo tiempo, muchos expresaron su tristeza por el fallecimiento de Carlos durante la carrera, mientras otros recordaron que no es la primera vez que ocurren tragedias similares en este tipo de eventos.

“Estuvo acompañado y la reacción de los paramédicos fue ágil, lo sacaron rápidamente del lugar”, “Triste acontecimiento, lamentablemente está ocurriendo con frecuencia y debe llevar a la reflexión que participar en una carrera debe implicar un mínimo de entrenamiento previo”, “Fortaleza y consuelo para su familia”. Fueron algunos comentarios que se leen sobre la partida de Carlos Enrique Restrepo.