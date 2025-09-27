VIDEO: Niñera es enjuiciada por agredir y maltratar a 21 bebés a su cargo

En el área metropolitana de Londres fue condenada una niñera de 22 años que trabajó en dos guarderías infantiles, tras demostrarse que agredió a 21 bebés que se encontraban a su cargo. La juez Sarah Plaschkes detalló que la acusada cometió numerosos “actos de crueldad” durante su estadía en estos lugares.

Según investigaciones de las autoridades locales, estos maltratos fueron perpetrados de manera reiterada entre octubre de 2023 y junio de 2024 en dos centros infantiles de los suburbios de Londres y fue gracias a una cámara de vigilancia en Riverside donde se evidenciaron este tipo de conductas.

Puedes leer: Niña de 14 años muere tras mamoplastia de aumento y lipoescultura hecha por su padrastro



La condenada, Roksana Lecka, admitió inicialmente siete cargos por maltrato a menores y luego fue hallada culpable en otros 14 casos. En los tribunales del Kingston Crown Court, la jueza argumentó que los niños fueron “pellizcados, recibieron puñetazos, fueron abofeteados y pateados", y mencionó que: "Usted les tiró las orejas, el pelo y los dedos de los pies”.

A "sadistic" nursery worker - who abused 21 babies & toddlers, including kicking a little boy in the face several times - has been jailed for 8 years. The judge said Roksana Lecka, 22, had committed "gratuitous" violence. Here's my report from Kingston Crown Court (1/2) pic.twitter.com/QUjwABDBjr — Luxmy Gopal (@luxmy_g) September 26, 2025

Sumado a esto, la juez agregó que los ataques a los menores por parte de Roksana Lecka se hicieron al momento que el personal no se encontraba atentó a estos maltratos, lo que le permitió mantener la violencia en secreto hasta que los videos revelaron la magnitud de los hechos.



¿Por qué Roksana Lecka maltrató a los 21 bebés?

La defensa de Lecka confirmó que la joven consumía marihuana y que esto alteraba su comportamiento, además mencionó que la joven tenía remordimientos por estas acciones. Sin embargo, esto fue desestimado por el tribunal. Donde mencionó que esto merece una condena ejemplar.

Publicidad

Puedes leer: Tres amigas fueron halladas sin vida; transmitieron por TikTok todo lo que les hicieron

Según información del Crown Prosecution Service, el abuso fue sistemático y planeado. Lecka fue denunciada tras la revisión de más de 300 horas de grabaciones de cámaras internas, en las que se le observaba actuando con crueldad deliberada. En varias situaciones se ve cómo empujó bebés e hizo toda clase de maltrato ante ellos.

Publicidad

"Esos niños eran tan inocentes, vulnerables. No podían hablar, defenderse y Roksana 'los atacó'", declaró una madre ante el tribunal, por lo cual, las autoridades confirmaron su condena ante esta situación.

Este caso ha generado una fuerte indignación en el Reino Unido. La guardería Riverside ha cerrado tras el escándalo. Además de encarcelamiento, Rocksana Lecka podría enfrentar prohibiciones de por vida para trabajar con menores.