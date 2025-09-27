Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
POPULAR AL PARQUE 2025
ACTOR RECONOCIDO ENFERMO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / VIDEO: Niñera es enjuiciada por agredir y maltratar a 21 bebés a su cargo

VIDEO: Niñera es enjuiciada por agredir y maltratar a 21 bebés a su cargo

Una joven niñera es acusada de agredir a 21 bebés a su cargo. La denuncia se hizo por parte de los padres de familia después de varias horas de grabación.

VIDEO: Niñera es enjuiciada por agredir y maltratar a 21 bebés a su cargo
VIDEO: Niñera es enjuiciada por agredir y maltratar a 21 bebés a su cargo
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de sept, 2025