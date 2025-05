Hombre en moto le hace lo peor a una niña en Soacha: cámaras lo grabaron y ya lo buscan

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 26 de mayo en el sector Los Olivos de Soacha, Cundinamarca. Un sujeto a bordo de una motocicleta aprovechó que la zona estaba sola para acercarse a una niña, besarla y hacerle tocamientos inapropiados antes de huir. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad de una casa cercana.

La escena inicia con un hombre, que llevaba casco azul, recorriendo lentamente las calles del barrio. Se detuvo, se bajó de la moto roja en la que se movilizaba y comenzó a caminar hacia una vivienda. Justo en ese momento, una niña, que al parecer intentaba abrir la puerta de una casa, quedó en su camino.

El video de seguridad muestra cómo el sujeto se dirige directamente hacia la menor. Sin mediar palabra visible, la besa y según la denuncia, también habría hecho tocamientos. Tras esto, el hombre se aleja caminando, se pone el casco nuevamente y se sube a su moto para escapar del lugar. Todo ocurre en cuestión de segundos.

La niña, tras el grave momento, cruza la calle apresuradamente y entra a una casa vecina para buscar resguardo. Afortunadamente logró huir, pero el impacto de lo sucedido ha causado conmoción entre los habitantes del sector.

¿Hay pronunciamiento de las autoridades o se sabe el estado de la menor?

Hasta ahora, las autoridades locales no han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido. Tampoco se ha dado a conocer un parte médico ni emocional de la menor o algún pronunciamiento de su familia. Sin embargo, la comunidad ha sido enfática en pedir que se identifique y capture al sujeto lo más pronto posible.

La presión en redes sociales ha crecido, especialmente desde que comenzó a circular el video del momento exacto del acto. Usuarios han compartido las imágenes en busca de pistas sobre la identidad del responsable, destacando el color rojo de la motocicleta y el casco azul que usaba el hombre.

Aunque no se ha confirmado si hay avances en la investigación, los vecinos insisten en que no es la primera vez que se reportan casos similares en zonas con poca vigilancia en el municipio. La presencia de cámaras en algunos puntos ha sido clave para este caso en particular, ya que permitió registrar cada movimiento del hombre desde que se detuvo hasta que escapó.

Por ahora, la única certeza es que el individuo sigue libre. La comunidad espera que, con la evidencia visual ya en manos de las autoridades, se logre dar con su paradero pronto.

Debido a la sensibilidad de las imágenes y en respeto a la menor involucrada, en este artículo no compartimos el video de lo ocurrido. Sin embargo, si deseas verlo, hazlo bajo tu propia responsabilidad a través del siguiente enlace: [ver video aquí].

