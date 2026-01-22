Así fue el secuestro de una reconocida creadora de contenido en un vehículo: hay video

El secuestro de la influencer Nicole Pardo Molina, conocida en el entorno digital como 'La Nicholette', sucedió en la tarde de este martes 20 de enero de 2026 en Culiacán, Sinaloa, generó muchas reacciones en redes sociales, en especial porque este hecho quedó registrado en video.

Se conoció que la joven fue interceptada por sujetos mientras intentaba abordar su camioneta, Cybertruck, en la zona residencial de Isla Musalá. Mientras el vehículo morado fue localizado, la influencer todavía continúa retenida de su libertad.

El incidente se produjo alrededor de las 5:00 de la tarde en el cruce de la avenida Tachichilte y la calle San Esteban. Las imágenes captadas por la tecnología de su Tesla Cybertruck color lila muestran el momento exacto en que hombres con el rostro cubierto y armas largas impiden que Nicole suba a su vehículo.



Las autoridades afirmaron que ‘La Nicolette’ fue obligada a subir a un sedán blanco, presuntamente un Toyota Corolla de modelo antiguo, mientras su camioneta de lujo fue abandonada en el lugar. Lo que provocó que el Ejército mexicano y diversas corporaciones policiales desplegaron un operativo en la zona.



¿Quién es 'La Nicholette'?

Nicole Pardo es originaria de El Salado, Culiacán, es una figura recurrente en redes sociales con mucha audiencia, al punto que en su red social de Instagram tenía más de 163.000 seguidores, mientras que en TikTok contaba con 115.000. Además de tener plataformas como Twitch, YouTube, entre otras.

De igual forma, se conoció que ‘La Nicolette’, usando el el alias de "La Muchacha del Salado", ganó notoriedad pública tras la popularización de el corrido interpretado por el Grupo Arriesgado en 2023, el cual hace referencia a su personaje y vida de lujos.

Por otro lado, se conoció que 'La Nicholette' solía compartir contenido sobre sus viajes, negocios y vehículos de alta gama, residiendo gran parte del tiempo en Phoenix, Arizona. Mientras que se reportó que Nicole supuestamente operaba una tienda en línea de gorras en Estados Unidos que incluía referencias a figuras del narcotráfico como Ismael 'El Mayo' Zambada.

Ante esto, las autoridades creen que esta vinculación con personajes del crimen organizado sugiere que su desaparición podría ser consecuencia de conflictos entre bandos rivales en la región de Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa emitió una ficha para dar con el paradero de Nicole Pardo. Esto, a la par que las autoridades piden cautela en la difusión de imágenes sensibles.