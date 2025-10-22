Delicados detalles del fallecimiento del influencer Medio Metro: ¿ajuste de cuentas?

Las autoridades se encuentran en la investigación del fallecimiento del influencer ‘Medio Metro’, quien su cuerpo fue encontrado en un barranco. Francisco Pineda Pérez, más conocido como el Medio Metro de Puebla. Situación que se encuentra en investigación para esclarecer el crimen.

“Todavía no terminamos de hacer la necropsia, las investigaciones están avanzando al respecto” mencionaron las autoridades sobre el crimen realizado a Medio Metro, pero una de las hipótesis que se está manejando por las autoridades es que el influenciador recibió un tiro en la cabeza.

De igual forma, los primeros en dar la noticia de su fallecimiento fue Grupo Super T, la banda con la que participó en un encuentro el pasado fin de semana. “Lamentamos comunicar a todos nuestros seguidores el fallecimiento de nuestro compañero Medio Metro. Nos unimos al dolor que embarga a la familia Pineda”, escribieron en sus redes sociales.



¿Qué más se conoció del fallecimiento de Medio Metro?

Tanto es así que Medio Metro era muy reconocido por sus bailes de cumbia y salsa según dicten los DJ. Tanto es así que sus habilidades en la pista le valieron invitaciones para bailar en varios puntos del país y representar el barrio Bravo del Alto. Tanto es así que a inicios de este mes compartió un mensaje en sus redes sociales. “Ya listo para irme a Pachuca con el buen amigo y carnalito DJ Gera con la voz de Barbie y el carnalito Flako TV”, publicó a principio de mes en sus redes.



Por lo cual, el reconocido periodista Carlos Jiménez reveló una serie de fotografías en las que se ve cómo quedó el también influencer luego de recibir varios impactos de bala y ser arrojado a los matorrales.

Por otro lado, cabe acotar que el joven no es el mismo ‘Medio Metro’ que varios han visto en las redes con trajes del ‘Chavo del Ocho’; pero sí se dedicaba a las mismas labores de su colega, perteneciendo en reconocidas agrupaciones de sonideros no solo en Puebla, también en Tlaxcala.

Los primeros reportes indican que el cuerpo del bailarín de 30 años llevaba varios días en el sitio. Al punto que los vecinos alertaron a la comunidad del sector por fuertes olores que hubo.. Adicionalmente, se dio a conocer que todo se trataría de un aparente ajuste de cuentas, hipótesis que las autoridades están examinando recogiendo algunos testimonios en la zona.