Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
ANGIE PAHOLA TOBAR
SEBASTIAN VILLA ¿VUELVE A JUGAR?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!
VIDEO: BEBÉ AROJADO A CANAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Delicados detalles del fallecimiento del influencer Medio Metro: ¿ajuste de cuentas?

Delicados detalles del fallecimiento del influencer Medio Metro: ¿ajuste de cuentas?

El fallecimiento de Medio Metro generó gran conmoción en redes sociales, mientras las autoridades continúan con la investigación del caso.

Delicados detalles del fallecimiento del influencer Medio Metro: ¿ajuste de cuentas?
Delicados detalles del fallecimiento del influencer Medio Metro, imagen de referencia
Foto: pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de oct, 2025