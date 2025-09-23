Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: MUERTE DE B KING
NÚMEROS DE SUERTE LOS SIMPSON
ÚLTIMA FOTO B KING Y REGIO CLOWN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Joven pensó que tenía gripa y terminó con amputación doble: "Tenía los pies verdes"

Joven pensó que tenía gripa y terminó con amputación doble: "Tenía los pies verdes"

Lo que comenzó con una simple tos y cansancio, síntomas comunes entre los estudiantes de primer año, escaló rápidamente a una condición mortal que hizo colapsar sus órganos.