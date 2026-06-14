¿Por qué relacionan a Neymar con la joven que murió en bungee jumping en Brasil?

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas era una joven brasileña de 21 años que residía en el municipio de Jandira, perteneciente a la región metropolitana de São Paulo.

Se trataba de una persona con una formación académica sólida, pues ya contaba con títulos profesionales en las carreras de Educación Física y Gestión Deportiva.

Puedes leer: VIDEO: Mujer fallece al ser lanzada de bungee jumping; olvidaron amarrarle la cuerda



En sus redes sociales, Maria Eduarda se mostraba como una entusiasta del bienestar, compartiendo frecuentemente contenidos sobre naturaleza, ejercicio y un estilo de vida sumamente activo.



El sábado por la mañana, antes del incidente, ella misma publicó fotos de las pulseras de identificación para el salto y de los instructores de la empresa con el equipo puesto, mostrando su entusiasmo por la actividad que había contratado por un valor de 180 reales.

Lamentablemente, tras confirmarse su fallecimiento en el viaducto conocido como el Ponte do Esqueleto, sus perfiles digitales fueron eliminados.

¿Cuál es la conexión entre Maria Eduarda y Neymar?

La conexión entre la joven y el futbolista brasileño Neymar Jr. radica en la descripción personal de su perfil de Instagram, donde ella expresaba abiertamente su afición por el Santos FC.

Este es el club de fútbol donde el astro brasileño inició su carrera y militó antes de saltar a la fama internacional, lo que ha generado una fuerte conmoción entre los usuarios de redes sociales al conocerse este detalle de su vida privada.

Publicidad

Puedes leer: IMÁGENES: Ella era Maria Rodrigues, mujer de 21 años que fue lanzada de bungee sin cuerda

Además de compartir el amor por el mismo equipo, Maria Eduarda se dedicaba profesionalmente a la gestión deportiva, un área íntimamente ligada al mundo en el que se desempeña Neymar.

Publicidad

Esta faceta de su vida, sumada a su juventud y a la negligencia de los organizadores que la lanzaron al vacío sin la cuerda de seguridad, ha hecho que su historia se vuelva viral en diversos portales de noticias que resaltan este vínculo deportivo.