Abogado de mamá de bebé muerta en motel revela delicado comportamiento de la mujer

El pasado dos de enero la noticia de la muerte de una bebé en un motel en Valledupar causo una gran conmoción en el país, pues los padres de la menor se encontraban en una de las habitaciones, al parecer, sosteniendo relaciones sexuales.

La niña de tan solo siete meses de edad fue dejada por sus progenitores en el interior del carro encendido con puerta y ventanas cerradas y debido a esto murió por la inhalación de monóxido de carbono.

Recordemos que en un principio todo indicaba que los padres de la pequeña la habrían dejado abandonada dentro del carro mientras en una habitación tenían intimidad y consumían sustancias alucinógenas, sin embargo, la investigación y la recolección de nuevo material probatorio dio un giro aterrador en caso.

Recientemente se dijo que Humberto Manuel Olivella Pineda, de 23 años, sería el único responsable de este hecho, ya que se dice que él fue quien obligó a su novia, identificada como María Camila Mengual Mojica, de 19 años, a dejar a la bebé en el carro y además la habría forzado a sostener relaciones sexuales con él.

Asimismo, el abogado de la joven, el señor Andrés Orrego Galeano habló con la Revista Semana y aseguró que la mujer estaría viviendo un cuadro de depresión y ansiedad.

"Ella no se baña, no come, no sale de la habitación y se arropa de los pies a la cabeza. Por eso, les pedimos a los medios un poco de mesura frente al tema y esperar que, en su momento, ella explique todo lo acontecido", aseguró en la entrevista.

Andrés Orrego Galeano también contó que la joven se encuentra con ayuda profesional psicológica: "Ella está en tratamiento psicológico. Al parecer, las cosas no son como se comentaron en primera medida. Hay que esperar los resultados de la investigación. La información y el material probatorio los tiene la Fiscalía".

