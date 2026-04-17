Aparecen oscuros detalles de las tres mujeres muertas en Meta; eran de la misma familia

Continúan apareciendo nuevos detalles de las tres mujeres muertas de una misma familia en la vereda Alto Morichal, zona rural de La Macarena. Al punto que las autoridades encontraron de qué se trataba de Praxedis Calderón Andrade (67 años) y sus hijas Arelys Monje Calderón (37 años) y Versy Monje Calderón (27 años), las cuales fueron atacadas con machete el 16 de abril de 2026.

A medida que avanzan las investigaciones, comenzaron a aparecer nuevos detalles jurídicos del principal sospechoso, quien actualmente se encuentra bajo custodia policial en un centro médico debido a heridas de arma blanca. Al punto que se conoció que este hombre llegó a un hospital solicitando auxilio.

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Según su relato inicial, una "quinta persona" habría irrumpido en la vivienda y los habría atacado a todos. Sin embargo, esta versión no fue vista de la mejor manera por los investigadores, especialmente tras el hallazgo de evidencias incriminatorias en su poder.



Al momento de su detención, las autoridades encontraron que el sujeto tenía en su posesión los tres teléfonos celulares de las víctimas, además de un arma de fuego. Por lo cual, estos detalles se convirtieron en pruebas para la Fiscalía, que busca establecer por qué el sujeto tenía esto.



¿Qué más se conoció de este caso en Meta?

Por otro lado, se conocieron los antecedentes del sospechoso, las autoridades confirmaron que el individuo tiene una orden de captura vigente desde 2019 por un caso relacionado con el compañero sentimental de una expareja anterior donde le había quitado la vida.

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Testimonios recogidos en la zona y declaraciones de líderes locales, como Delio Franco, presidente de Asojuntas de La Macarena de la Meta, sugieren que el crimen fue motivado por celos. Al parecer, el agresor había terminado su relación con una de las hijas de Praxedis hacía 15 días.

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Según la información preliminar, el hombre habría regresado a la vivienda alrededor de la una de la mañana y, al encontrar a su expareja con otra persona durante una reunión familiar, inició una discusión que terminó en el fatal ataque con arma cortopunzante.

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El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, aprovechó la coyuntura para recordar la vigencia de la Guía para la Valoración de la Percepción del Riesgo de Feminicidio, una herramienta diseñada para identificar señales de peligro y prevenir este tipo de tragedias.

Mientras el sospechoso se recupera de sus heridas para enfrentar la judicialización, la comunidad de La Macarena exige que caiga todo el peso de la ley sobre el responsable de este triple feminicidio.