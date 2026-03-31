Así fue la indignante forma en que ocultaron prueba clave en el secuestro de Diana Ospina

Siguen saliendo a la luz nuevos detalles sobre el caso de Diana Ospina en Bogotá, que genera preocupación por la forma en la que operaban los implicados y por los vacíos que habrían permitido su accionar.

Además, crecen los cuestionamientos por los vacíos que habrían permitido su accionar, mientras la investigación avanza y deja al descubierto nuevos elementos clave.

Puedes leer: Revelan la jugada de los hermanos Cardozo para evadir a la Policía en caso Diana Ospina



¿Cuál fue la pista clave que lograrón ocultar en el caso de Diana Ospina?

De acuerdo con la investigación, uno de los hermanos capturados ya había sido detenido en el pasado por esconder una Ekol 9 milímetros dentro de un vehículo tipo taxi. El elemento, según se conoció, era ocultado en una zona poco visible del automotor, lo que le permitía pasar desapercibido y evitar sospechas.



Las autoridades señalaron que el vehículo hacía parte de un entorno familiar, lo que facilitaba su uso constante sin levantar alertas. Esta condición habría sido clave para que el automóvil se convirtiera en una herramienta dentro de la forma en la que actuaban.



El caso tomó relevancia luego de la captura de los hermanos Cardozo señalados de participar en lo ocurrido bajo la modalidad conocida como “paseo millonario”, una práctica en la que la víctima es retenida durante varias horas mientras se realizan movimientos de dinero.

Según lo que se ha podido establecer, Diana Ospina abordó un taxi tras salir de un establecimiento nocturno en la ciudad, momento en el que se habría iniciado toda la situación. A partir de ahí, los implicados habrían desplegado diferentes acciones para dificultar su rastreo.

Uno de los aspectos que más genera cuestionamientos es que uno de los capturados se encontraba bajo detención domiciliaria al momento de los hechos. Esto ha abierto un debate sobre la efectividad de este tipo de medidas, ya que, según las autoridades, habría incumplido las restricciones impuestas.

Este elemento ha encendido las alertas sobre posibles fallas en los controles, teniendo en cuenta que personas con antecedentes logran continuar con actividades ilegales mientras aparentan llevar una vida normal.

Publicidad

Además, el uso de un taxi como parte de la operación también ha generado preocupación entre los ciudadanos, ya que se trata de un medio de transporte ampliamente utilizado y que, en este caso, habría sido aprovechado para generar confianza en la víctima.

Puedes leer: Crudos detalles del caso Diana Ospina: uno de los implicados aceptó cargos, ¿el conductor?

Publicidad

Las investigaciones indican que Diana Ospina permaneció retenida durante varias horas, tiempo en el que se habrían realizado múltiples movimientos para obtener recursos económicos. Posteriormente, fue dejada en una vía del oriente de la ciudad.

Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Mira también: Revelan la jugada de los hermanos Cardozo para evadir a la Policía en caso Diana Ospina