Conmovedora carta de María Paula Munévar, la joven hallada muerta: "Muchas preguntas van y vienen"

María Paula Munévar fue encontrada sin vida este miércoles, 19 de abril, en inmediaciones a la Universidad la Javeriana, institución en la que adelantaba su carrera Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivista; la joven llevaba desaparecida cinco días.

Tras la confirmación de la tragedia por parte de la universidad, se han revelado detalles de las posibles circunstancias en las que la joven habría desaparecido; según su mamá, tuvo una comunicación con la joven en la que le manifestaba que se encontraba "desubicada".

Al parecer, la estudiante de 23 años, residente en Cota, Cundinamarca, se le dificultaba movilizarse en la ciudad y según sus familiares, tenía problemas para socializar. También sufría de depresión, ansiedad y requería tomar medicamentos en el día y la noche.

La noticia fue confirmada por la institución, que explicó que el cuerpo sin vida de María Paula fue encontrado en una zona que estaba inhabilitada debido a las lluvias, más exactamente por la parte nororiental de la universidad.

La joven, hija de un funcionario del Consejo de Estado, habría advertido a su madre el 13 de abril, día de su desaparición, que estaba perdida; buscaba un cajero con desespero.

“Yo hablé con ella como a las 2:00 p. m. y ella me dijo que había hecho una vuelta en la Dian con el papá. Y el papá le dijo que tomara un taxi para la universidad porque él tenía que hacer otras cosas y no la podía acompañar. Lo que hacían era por inmediaciones del Parque Santander (…) Tomó un taxi y me llamó cuando iba llegando a la universidad. Ahí quedó la conversación”, contó la madre de la joven a Semana.

“Mami, estoy completamente desubicada”, le habría informado María Paula a su madre ese mismo día, pero sobre las 4:00 p.m.

De la joven no se tuvo más rastro hasta este miércoles que fue encontrada sin vida. La comunidad del colegio Gimnasio Iragua, del que salió egresada hace algunos años, la recordó publicando una emotiva carta que ella habría escrito a portas de graduarse.

Carta de María Paula Munévar:

“La verdadera tierra de las posibilidades y oportunidades infinitas es una vida entera, dice

Rosa Parks. Ella fue una mujer que batalló por los derechos civiles de las personas de color en Estados Unidos. Luchó por la protección de la diferencia.

Muchos amigos y personas cercanas dicen que el colegio es uno de los mejores momentos de la vida. Ellos se refieren a detalles triviales como la excursión de fin de año, el chico que te llama o las amigas que inoportunas dicen cosas sin pensar. En verdad este tiempo es un reto y una pugna para definir quién eres o qué te gusta. Muchas preguntas van y vienen. Todos esos cambios y preguntas son el reflejo de la incertidumbre por el futuro y la madurez. A veces difíciles de sortear y en otras ocasiones todas esas voces llegan a ciertos puntos críticos. Durante esta etapa de la vida no entendemos de la mejor manera que somos diferentes y que en la diferencia podemos hacer grandes cosas. Esos amigos cercanos y personas de alrededor conocen valores fundamentales como el respeto, la amabilidad. la solidaridad.

pero, han olvidado.

Cuando el colegio termine todos tomaremos caminos diversos. Así es y es bueno. Por ahora y para siempre deseo que todos los sueños que hemos adormilado en tiempos de colegio despierten al salir de aquí y se vayan a conocer al mundo, a salvar vidas o el planeta, a cocinar los mejores platos, a escribir Doscientos Años de Soledad, a construir más museos y bibliotecas, a visitar París sin miedo e ir a aquellos lugares remotos y encontrar tesoros o la cura de algo o alguien. Para las personas que han estado allí animando, guiando el reto les dejaría todas las buenas memorias, mi risa, la sensación de un balde lleno de agua tibia en la mañana para lavarse la cara, el sabor de una bola gigante de helado de pistacho y su canción favorita. Gracias a esas personas que cada día nos hacen posibles. Gracias. Totales diría Cerati. Por quienes han estado, estarán y están acompañándome”.

