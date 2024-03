Dilan Santiago Castro: amenazas relacionadas con la mamá del menor, claves en el caso

Nuevos detalles han salido a la luz en las últimas horas sobre el caso de la muerte del pequeño Dilan Santiago Castro, de apenas dos años de edad. Aparte del descubrimiento de fluidos que podrían identificar al responsable, se han revelado amenazas vinculadas con Derly Rivas, madre del menor, lo que abre nuevos interrogantes.

Las autoridades han estado trabajando arduamente para esclarecer los hechos que rodearon la muerte de Dilan Santiago Castro, y según los últimos informes, parecen estar acercándose al esclarecimiento del crimen.

Se ha determinado que el pequeño fue asfixiado al ser aprisionado contra la tierra durante un período de aproximadamente cinco minutos.

Publicidad

Además, se ha descubierto la presencia de fluidos en el cuerpo de Dilan Santiago, los cuales podrían conducir a la identificación del asesino. Las autoridades han procedido con la extracción del ADN y se espera que en los próximos días se realicen capturas relacionadas con este caso. También se está considerando la posibilidad de abuso sexual en relación con este trágico caso.

Además, se ha revelado que el administrador de la finca donde ocurrió el incidente, Orlando Salazar, ha recibido amenazas que parecen estar relacionadas con Derly Rivas, la madre del niño fallecido.

Publicidad

Vale la pena mencionar que tanto vecinos de la zona como la propia Derly Rivas han confirmado que en el momento de la desaparición de Dilan Santiago, no había más personas presentes en el lugar, ya que los trabajadores estaban disfrutando de su día libre.

Inicialmente, la familia de Derly sospechaba del padre del niño, Marlon Castro, quien tenía antecedentes de violencia doméstica y fue detenido previamente, aunque posteriormente fue liberado por falta de pruebas; sin embargo, se determinó que Marlon Castro se encontraba en una zona rural del departamento del Tolima en el momento en que ocurrió la desaparición de Dilan Santiago.

Las amenazas recibidas por el administrador de la finca plantean nuevas interrogantes sobre el posible origen de estas intimidaciones, antes de la desaparición del pequeño.

"Me llega un mensaje al messenger de una persona masculina diciendo que ‘disfrutara la ‘Luna de miel’, pero que no me fuera a meter con el niño, si no, estaría muerto”, dijo el trabajador a Noticias RCN.

Publicidad

Si bien parecen estar directamente relacionadas con Derly Rivas, se ha especulado sobre una posible conexión con el padre del niño u otra persona allegada sentimentalmente a la mujer, posiblemente motivada por celos.

Estos mensajes anónimos advierten sobre no interferir con el niño, sin embargo, ¿de quién podría tratarse?

Publicidad

La comunidad espera, a más de un mes del hecho, que las autoridades puedan esclarecer completamente este caso y llevar ante la justicia al responsable de la muerte de Dilan Santiago Castro.

Puedes ver | Caso Dilan Santiago Castro: hallan fluidos del responsable