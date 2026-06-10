Giro en el caso de Sara Millerey: el detalle que podría dejar en libertad a los capturados

El caso de Sara Millerey González Borja, atraviesa sus horas más complicadas, esto debido a que los únicos dos capturados pueden recuperar la libertad por vencimiento de términos, hecho que prendió las alarmas entre familiares, activistas y organizaciones sociales que claman por justicia.

Recordemos que todo comenzó el 4 de abril de 2025, Sara Millerey, una mujer trans de 32 años, fue víctima de un ataque en el municipio de Bello. Según investigaciones de la Fiscalía, los agresores la retuvieron y la golpearon brutalmente hasta fracturarle los brazos, las piernas y el tórax.

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Posteriormente, fue arrojada a la quebrada La García, mientras los responsables presuntamente llegaron a realizar amenazas contra los vecinos. Pese a que fue rescatada con vida por bomberos y familiares, las lesiones que tenía y una infección contraída en el agua terminaron con su vida dos días después en la Clínica La María.



Uno de los puntos que causó mayor escándalo fueron las imágenes de Sara Millerey pidiendo ayuda, provocó un rechazó colectivo, además de que varias organizaciones sociales reclamaron justicia por lo ocurrido. Actualmente, los únicos vinculados formalmente al proceso son Juan Camilo Muñoz Gaviria (alias "Teta") y Juan David Echavarría Zapata (alias "Chuky"), presuntos integrantes de la estructura criminal "El Mesa". no han aceptado los cargos correspondientes.

El trabajo que Sara Millerey le ocultaba a su madre /Foto: redes sociales

¿Por qué pueden quedar libres los responsables en el caso de Sara Millerey?

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El punto de su posible libertad se da que ambos ya cumplieron un año de detención preventiva sin que se haya dictado una sentencia. Por lo cuál, según la Ley 906 de 2004, si no hay una decisión judicial, los procesados tienen derecho a solicitar la libertad provisional. Hecho que se agravó tras la cancelación de la audiencia programada para el martes 9 de junio de 2026.

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Mientras que el abogado de las víctimas, Saúl León, exige que el caso sea tratado como feminicidio agravado, la Fiscalía mantiene la calificación de homicidio agravado, argumentando que las pruebas recolectadas hasta ahora no permiten el cambio de delito sobre lo ocurrido con Sara Millerey.

Mientras el proceso judicial avanza contra seis presuntos implicados, la Fiscalía buscará solicitar una extensión de la medida de aseguramiento para evitar que los investigados salgan de prisión antes del juicio. De concretarse la libertad por vencimiento de términos, los cargos no se eliminarían, pero los sospechosos enfrentarían el resto del juicio fuera de la cárcel, una situación que los familiares de Sara no están dispuestos a aceptar.