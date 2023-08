Modelo bogotana denuncia brutal golpiza por parte de su expareja: "Para que pelee por algo"

Jineth Riveros, una modelo bogotana, ha presentado una denuncia formal alegando haber sido víctima de una agresión de naturaleza brutal perpetrada por su expareja sentimental. La razón detrás de este acto de violencia sería el préstamo de 5 millones de pesos que la joven le habría hecho.

De acuerdo con el testimonio proporcionado por la afectada a Noticias Caracol, esta no sería la primera vez que el individuo en cuestión recurre a la violencia. Un incidente particularmente violento tuvo lugar en una residencia, donde el agresor la sometió a una serie de actos violentos, incluyendo golpes en el rostro y un intento de estrangulación.

En sus propias palabras, Riveros describe el evento: "Él me tumba sobre la cama y me empezó a ahorcar, a golpear, a pegarme puños en la cara y a tratarme mal. Se viene encima mío, me pega, me ahorca y me tapa la boca, adicional a eso empieza a escupirme mientras me dice que pelee por algo tratándome mal"

La mujer además reveló en un video las lesiones que habría recibido por parte de su expareja. En él se evidencia fuertes golpes y moretones en su rostro.

Es importante destacar que Riveros ha manifestado un sentir temor por su vida, considerando que su agresor permanece en libertad y ha continuado con amenazas en su contra. Con el fin de buscar justicia, la joven ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía, instancia que ha clasificado este caso como un ejemplo de violencia extrema.

Según la denuncia, esta no sería la primera ocasión en que el hombre apodado 'Pepe', de acuerdo con su perfil en redes sociales, agrede y supuestamente roba dinero a personas de su círculo cercano. Por tal motivo, la modelo insta con urgencia a las autoridades a brindar asistencia inmediata para garantizar su seguridad y bienestar.

Por el momento se desconoce cualquier tipo de pronunciación por parte del hombre, que, al parecer, habría decidido cerrar sus redes sociales tras el escándalo.

Recuerda que en Colombia hay líneas para denunciar este tipo de casos de violencia contra las mujeres:

– Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

– Línea Nacional: 155

– Policía Nacional: 123

– Línea Fiscalía General de la Nación: 122

– Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

– Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

