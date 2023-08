Rescatan a mujer torturada por su pareja sentimental en medio del temblor: "Me quemó el pelo"

Lamentablemente los casos de violencia intrafamiliar siguen siendo noticia en nuestro país. Las campañas y llamados de atención que se hacen a diario a través de diferentes medios de difusión parecen ser en vano, pues el irrespeto hacia las mujeres sigue latente.

En Soacha, una mujer de 34 años fue rescatada por las autoridades, luego de ser sometida por más de 36 horas a diferentes tipos de tortura por parte de su pareja sentimental quien la acusaba de tener ‘mozo’. Ante la desesperación, la mujer aprovechó el momento en el que se presentó el sismo, el pasado jueves, para gritar y pedir ayuda.

Fue entonces cuando una vecina acudió a llamar a la policía, quienes arribaron en la vivienda y le salvaron la vida.

De acuerdo al escalofriante relato de la víctima, el hombre empezó a discutir con ella y le dijo que se había enterado que ella le era infiel con su mejor amigo, a quien él quería como un hermano; y por lo tanto empezó a pegarle con diferentes objetos sin compasión alguna.

El agresor hizo uso de un palo, una correa, un cuchillo y hasta un encendedor para herir diferentes partes de su cuerpo. Así mismo la mujer manifestó que cada tanto se acercaba a ella para golpearle la cara y darle patadas.

“De milagro estoy viva, porque él me decía que me iba a matar” dijo la mujer, quien en medio de lágrimas confesó que su pareja le había quemado el cabello con el encendedor. Así mismo dejo ver los cortes que le había hecho en sus dedos con el cuchillo. Al terminar el día el hombre la metió a la ducha para que se bañara pues el cuerpo de la víctima estaba lleno de sangre; sin embargo los golpes no cesaron.

La mujer expresó que estuvo gritando por mucho tiempo pidiendo ayuda, sin embargo cree que nadie alcanzaba a escucharla debido a que la habitación en la que la tenían retenida estaba ubicada al fondo de la casa.

El agresor se encuentra en manos de las autoridades y se espera sea judicializado por sus desalmados actos en los próximos días.

