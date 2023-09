Revelan chat en el que Ana María supuestamente se despide de su mamá: "No puedo vivir así"

El caso de

Ana María Serrano aún sigue dando de qué hablar, pues luego de que su cuerpo fuera hallado, han empezado a salir pistas sobre cómo habría ocurrido su muerte, que, al parecer, estarían disfrazando como un supuesto suicidio, según la familia.

Vale la pena mencionar que la joven mexicana, habría sido asesinada por su exnovio, Allan Gil Romero, de 18 años, quien está detenido desde el pasado 16 de septiembre en Atizapán de Zaragoza, municipio del central Estado de México, vecino de la capital.

Los hechos habrían ocurrido, según detalló en un mensaje en redes sociales su madre, María Ximena Céspedes, el pasado 12 de septiembre, cuando trató de comunicarse con su hija por teléfono pero no logró localizarla.

En la conversación, que corresponde a una conversación vía WhatsApp, se leen mensaje de despedida, como si la joven, supuestamente, estuviera pensando en quitarse la vida; sin embargo, su madre cree que todo fue manipulado por el presunto asesino y expareja de Ana María.

La joven, que había iniciado la carrera de Medicina y anhelaba ser cardióloga, se encontraba sola en su casa, por lo que María Ximena le envió un mensaje, pero su hija demoró demasiado en contestar y cuando por fin recibió respuesta le pareció extraño porque “ella no se expresaba así”.

"Es porque ya no me gusta estar sola. Ya no puedo vivir así. Ya no quiero. Adiós ma. Despídete de papá por mí. Los quiero", dice otra parte del chat.

Sobre lo que se sabe de los movimientos del señalado feminicida, es que habría buscado a Ana María en tres oportunidades, durante el mismo día. Al final, habría logrado ingresar a la vivienda de la joven, donde la habría asfixiado hasta causarle la muerte, aseguró parte de la investigación detallada por la Fiscalía del país.

Así mismo, se determinó que el joven habría olvidado en la escena del crimen el tapabocas y la gorra con la que fue captado en cámaras de seguridad.

Según asegura con firmeza la madre de Ana María, el crimen lo cometió el exnovio de la joven, con quien estudió la preparatoria y mantuvo un noviazgo de año y medio; sin embargo, cuando la relación terminó, el joven comenzó a acosarla y a pedirle que volvieran.

El señalado se encuentra en un penal local, donde estará a la espera de que se defina su situación jurídica.

"YA NO ME GUSTA ESTAR SOLA"

Son los mensajes q mandó Alan Gil a la mamá de Ana María, fingiendo ser ella.

Acababa de matarla y acomodaba todo para fingir un suicidio.

Así llegó ese día a @GobAtizapan@PoliciaAtizapan y @FiscaliaEdomex lo descubrieron.



Detalles en #C4EnAlerta pic.twitter.com/dNOZWabntU — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 20, 2023

