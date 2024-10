Se conocen detalles inéditos del secuestro del pequeño Santiago Pelayo: "Su hijo las paga"

Uno de los casos de maltrato a un menor que más consternó a Colombia tuvo que ver con el pequeño Luis Santiago Pelayo , un bebé que fue secuestrado en un plan orquestado por su propio padre.

El municipio de Chía no salió del asombro cuando en el año 2008, Orlando Pelayo fue arrestado por el secuestro y fallecimiento de propio hijo, días después de que su madre saliera del hospital y clamara por encontrar a su bebé.

El hombre de 55 años había orquestado un plan en el que participaron dos personas más, quienes fueron los autores materiales del secuestro. Tras su captura, el hombre fue sentenciado a 58 años de prisión, una condena que no cumplió tras morir de cáncer en la cárcel.

Ivonne Lozano, madre del menor y víctima del indignante caso, ha hablado con los medios desde que se conoció la desaparición del niño, siempre ha sido muy clara con sus declaraciones, pero no había dado detalles de lo ocurrido.

Madre de Santiago Pelayo revela detalles del secuestro

La mujer volvió a dar una entrevista, 18 años después, en la que contó detalles inéditos de lo ocurrido el día en el que dos personas ingresaron a su vivienda en Chía y la hicieron pasar por un infierno, para luego llevarse al pequeño Santiago.

En el podcast Conducta Delictiva, Ivonne contó que las dos personas llegaron en la noche encapuchadas y comenzaron a golpearla, tras forcejear y rasguñar la cara de uno de ellos, ella logró quitarle el pasamontañas a un hombre, quien en su momento no conocía, pero que se alarmó cuando ella vio su rostro.

Padres de Luis Santiago Pelayo / FOTO: Noticias Caracol

Mientras la golpeaban le preguntaban por un dinero, haciendo pasar el ataque como un atraco. Pero las sospechas en Ivonne comenzaron, cuando una de las personas le dijo: "O se deja hacer lo que toca hacerle o su chino las paga".

En ese momento ella dejó de resistirse y colaboró con los delincuentes: "Me empiezan a poner cinta en boca y nariz, me ponen cinta en manos y pies y me empiezan a golpear", incluso relata que el hombre abusó de ella y le puso una almohada en la cabeza, la cual la estaba asfixiando.

Sin poder respirar y pensando en lo que podría pasarle a su bebé, ella les indicó: "Hagan conmigo lo que quieran, pero a mi hijo no lo toquen". El ataque de las personas fue eterno para Ivonne, quien no entendía por qué estaba siendo atacada por esas personas.

Luego del ataque, las dos personas se fueron y ella como pudo se desamarró y fue en busca del pequeño Santiago, es en ese momento en el que se percató que no estaba en la casa y que se lo habían llevado. Tiempo después, las autoridades descubrirían que todo fue orquestado por Orlando, quien terminó quitándole la vida a su propio hijo.

