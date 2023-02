VIDEO: Doloroso relato de asesinato de niña en Armenia; “Me mandaba besos mientras la ahorcaba”

El atroz crimen de una niña de 4 añitos en Armenia, Quindío, no deja de conmocionar a Colombia luego de que se conocieran escabrosos detalles sobre los hechos cometidos, presuntamente, por el padrastro de la pequeña, quien además le provocó más de 20 puñaladas a su pareja sentimental y mamá de la menor de edad.

El caso ocurrió en la madrugada del martes 7 de febrero en una vivienda del barrio Montevideo donde el joven Jair Sebastián Serna Velásquez habría atacado con un cuchillo a su pareja sentimental, Andrea Estefanía Arias, de 26 años, y a la hija de la mujer, una niña de 4 añitos llamada Salomé Puentes Arias.

En medio del ataque el hombre propinó más de 20 puñaladas a su novia y de igual forma arremetió contra la niña a quien degolló y quien terminó muriendo ahogada en su propia sangre.

Pese a que Jair Sebastián emprendió una huida tras el ataque, horas después fue capturado en medio de un proceso de la Policía que lo descubrió vendiendo estupefacientes. Pero al ser presentado en audiencia por la muerte de la niña, el joven negó ser el responsable de los hechos y se declaró inocente de los delitos que le atribuyen.

Justamente en la audiencia de imputación de cargos la fiscal a cargo del caso leyó un crudo relato que detalla las horas de terror que vivieron Andrea Estefanía y su hijita Salomé a manos del joven quien, al parecer, actuó bajo efectos de la droga.

En la réplica del relato, la fiscal leyó durante más de cuatro minutos la declaración que brindó desde la clínica a las autoridades Andrea Estefanía Arias y en la que describió cómo ocurrieron los hechos en que su pareja, con quien llevaba cuatro meses viviendo, terminó asesinando a su hijita y atacándola a ella mientras dormían.

Andrea Estefanía narró que el joven llegó a la casa en la noche y que parecía como si hubiera consumido drogas, por lo que ella no le dijo nada, pero tomó una actitud sería hacia él. Le sirvió la comida y como hacia las diez de la noche se acostaron a dormir.

Según el relato, los tres (Jair, Andrea y la niña) dormían en la misma cama debido a que su hijita aún no se acostumbraba a dormir sola.

“Jair Sebastián se levantó como a la una de la mañana y se fue al baño, se demoró mucho y regresó un poco alterado. Luego, como a la media hora, volvió a ir al baño, yo creo que estaba consumiendo cocaína, lo que hacía con mucha frecuencia, y regresó a la cama”, narró la joven a la Fiscalía.

Posteriormente contó que el hombre, quien llevaba varias horas inquieto, de un momento a otro le dio un beso en la cabeza y de inmediato se le abalanzó encima para golpearla. La joven cuenta que debido a la cantidad de golpes que recibió en la cabeza no logró identificar en qué momento el hombre la comenzó a acuchillar.

En medio del forcejeo la niña se despertó y comenzó a llorar y a gritar llamando a su mamá, pero esto provocó que el agresor la emprendiera contra Salomé y la tacara también con cuchillo.

“Agarró la niña del cuello, trataba de ahorcarla, y mientras lo hacía me miraba, me tiraba besos y me decía que me amaba”, contó Andrea quien dijo que debido a la gravedad de las heridas que tenía no lograba reaccionar para ir a socorrer a su hijita.

"Yo solo pensaba que se la niña se callara para que no la atacara más y mientras tanto yo me hacía la muerta", contó Andrea quien recuerda que alcanzó a ver que cuando la niña dejó de gritar el agresor se metió al baño, se bañó, se cambió y huyó de la casa.

Entre tanto, Andrea logró levantarse y correr a la casa de su hermana quien alertó a los vecinos para auxiliar a la mujer y su hijita quienes fueron trasladadas a un hospital donde lamentablemente la niña llegó sin vida.

Este es el desgarrador relato sobre cómo mataron a la niña Salomé