Le hicieron quimioterapia por una masa en su cuello y resultó ser una gasa olvidada en una cirugía

Ariadna Caballero fue diagnosticada en 2019 con un linfoma de Hogkin en su cuello, por lo que los médicos programaron un procedimiento quirúrgico en el Hospital público del Henares, ubicado en el municipio español de Coslada, en la Comunidad de Madrid.

El procedimiento fue programado para retirar el pequeño tumor del cuello de la joven, aunque la cirugía fue todo un éxito, en los siguientes chequeos, los médicos notaron que había una masa que seguía creciendo por lo que decidieron enviarla a quimioterapia y radioterapia durante dos años.

“Pasé por seis ciclos dobles, pero luego decidieron darme más, ya que el bulto en el cuello no se reducía. Luego estuve también yendo al hospital para sesiones de radioterapia durante dos meses”, relató la joven al diario local ‘El mundo’.

Luego de cumplir con los ciclos de quimioterapia y radioterapia, en abril de 2021 le programaron un nuevo procedimiento quirúrgico para mirar el estado del supuesto tumor, sin embargo, allí fue donde notaron que no se trataba de una masa maligna, sino de una gasa que habían olvidado en la primera cirugía.

“Cuando me lo dijeron no daba crédito. Era alucinante y encima me contaron que no pasaba nada. Que el cáncer ya se había curado de sobra. Pedí explicaciones y señalaron que era culpa de la oncóloga, pero ella me ha dicho que los responsables fueron los cirujanos que me operaron”, contó Ariadna.

Ante la grave negligencia médica, la joven prepara una denuncia judicial contra el hospital.