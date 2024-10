Mamá de Santiago Lozano, niño de Chía, revela una dolorosa verdad ¿la policía nunca supo?

El caso del bebé Luis Santiago Pelayo Lozano, de 11 meses de nacido, y quien perdió la vida a manos de su propio padre en septiembre de 2008 fue una de las noticias más impactantes en Colombia y que aún retumba en la memoria de miles de personas que recuerdan la triste historia.

El niño fue raptado de su casa en la noche del 24 de septiembre de 2008 en una vereda del municipio de Chía, donde vivía junto a su mamá, Ivonne Lozano, quien fue golpeada y amarrada para quitarle a su bebé. Luego de varios días de angustiosa búsqueda las autoridades dieron con los secuestradores que terminaron confesando que detrás de los hechos estaba el propio papá del bebé, Orlando Pelayo.

Lastimosamente ya era tarde para Luis Santiago, pues el niño falleció asfixiado dentro de una lona a manos de su papá, quien luego dio la orden de abandonar el cuerpito en una zona boscosa donde fue encontrado por autoridades.

Por estos indignantes hechos la justicia colombiana condenó a Orlando Pelayo a 58 años de cárcel, pero el hombre no cumplió el total de la condena ya que falleció en 2023 a causa de problemas cardiacos y renales.

Mamá de Luis Santiago Pelayo hace inesperada confesión

Y aunque han pasado 16 años y el responsable de acabar con su hijito ya no está vivo, el dolor por lo ocurrido con Luis Santiago aún acompaña y acompañará por toda la vida a su mamá, Ivonne Lozano, quien tuvo que seguir su vida y aprender a llevarla con el vacío de su bebé y protegiendo a su otro hijo, también de Orlando Pelayo, ya que cuando ocurrieron los hechos la mujer se enteró que estaba embarazada.

Actualmente Ivonne reside en Bogotá y dio una entrevista al video-podcast Conducta Delictiva en el que recordó aquel doloroso episodio de su vida y reveló mayores detalles de lo ocurrido.

En medio del relato la mujer hizo una inesperada confesión que, asegura, había mantenido en secreto todos estos años y por fin decidió sacarla a la luz.

Pues contó que aunque en ese entonces se difundió la noticia contando que la mujer había sido amarrada y golpeada para llevarse el bebé, en realidad el delincuente que la abordó también la accedió en contra de su voluntad.

"Esto es algo que yo nunca he dicho, pero el tipo abusó de mí. Abusan de mí, y se largan... Yo quedé absolutamente quieta y lo único en que pensaba era en mi hijo", recordó Ivonne en medio del dolor.

"Yo creo que más de una vez les pegué, yo no me dejaba someter, hasta que me dijeron: 'O se deja hacer lo que toca hacerle, o su hijo las paga', Ahí me quedé quieta y les dije que hicieran conmigo lo que quisieran", agregó la mujer.

Contó que para inmobilizarla le pusieron cinta en manos y pies y una almohada en la cara por lo que comenzó a sentir que se desmayaba, pero logró tener fuerza y resistir de pensar que su hijo estaba en la sala solo y llorando.

Sin embargo, de un momento a otro dejó de escuchar ruidos de los delincuentes y el llanto de su bebé por lo que se levantó, logró soltarse y darse cuenta que se habían llevado a Luis Santiago Pelayo Lozano.