Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ÚLTIMO AUDIO DE YEISON JIMÉNEZ
VESTIDO DE KAROL G
MEDICAMENTOS COLSUBSIDIO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Cae alias ‘Chucha Grande’, señalada de extorsionar a varios hombres con contenido privado

Cae alias ‘Chucha Grande’, señalada de extorsionar a varios hombres con contenido privado

La mujer se contactaba con varias personas y se ganaba su confianza para pedirles contenido privado y luego los amenazaba con publicarlo.

Capturan a alias 'Chucha Grande'
Cae alias ‘Chucha Grande’, señalada de extorsionar a un hombre con contenido privado
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de feb, 2026

En las últimas horas, las autoridades de Barranquilla oficializaron la captura de Marelbis Lozano, conocida como alias ‘Chucha Grande’, quien era investigada por presuntas extorsiones a varios hombres que le enviaron contenido privado por medio de redes sociales.

Las autoridades afirmaron que una vez tenía el material, éste iniciaba las exigencias económicas con la amenaza de difundir las imágenes en redes o a los familiares de las víctimas.

Puedes leer: Abelardo De La Espriella saca a la luz si sigue siendo ateo, ¿una estrategia?

De acuerdo con los reportes, alias Chucha Grande contactaba a sus víctimas a través de redes sociales. En el cual buscaba ganarse la confianza, al punto que estos le compartieran material secreto. Una vez tenía las fotografías, enviaba mensajes con exigencias económicas y amenazas, llegando a pedir altas cifras de dinero.

Te puede interesar

  1. Cecilia Osorio, mamá de Laura Camila Blanco habló del proceso judicial
    Mamá de Laura Camila Blanco estalla tras decisión judicial por el caso de su hija
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Judiciales

    Mamá de Laura Camila Blanco estalla tras decisión judicial por el caso de su hija

  2. Gustavo Petro se unió a tendencia viral de caricaturas con ChatGPT
    Gustavo Petro se unió a tendencia viral de caricaturas con ChatGPT
    Foto:
    Nación

    Gustavo Petro se sumó a la tendencia de caricaturas con ChatGPT; dejó ver el resultado

Por otro lado, se conoció que el operativo en el que fue capturada se desarrolló luego de un seguimiento basado en comunicaciones y transacciones vinculadas a la extorsión.

Tras su detención, Marelbis fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de extorsión, tipificado en el Código Penal colombiano. De igual forma, las autoridades tienen conocimiento que pueden existir más víctimas, por lo que invitan a presentar la respectiva denuncia.

Publicidad

¿Qué dice la ley sobre la extorsión sobre el material privado?

Esta modalidad es similar a otros casos recientes de extorsión digital registrados en Colombia, donde los delincuentes manipulan la interacción virtual para obtener material sensible y luego usarlo como herramienta para obtener bienes económicos.

Puedes leer: Aparece video clave del accidente en La Línea; dejó una persona fallecida y varios heridos

Publicidad

Al punto que el caso de alias Chucha Grande, hace recordar que el intercambio voluntario de este tipo de material no es un delito, pero sí se puede convertir en una conducta penal cuando este tipo de fotografías se usa con fines de dañar, presionar u obtener beneficios a costa del buen nombre de otras personas.

Te puede interesar

  1. Mujer es herisa con arma traumática en robo
    Mujer es herisa con arma traumática en robo
    /Foto: redes sociales
    Bogotá

    Mujer es herida con arma traumática en robo en el norte de Bogotá; había sacado millones

  2. Madre recoge dinero que su hijo había robado
    Madre recoge dinero que su hijo había robado tras perder la vida: “Con esto lo voy a enterrar”
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Virales

    Madre recoge dinero que su hijo había robado tras perder la vida: “Con esto lo voy a enterrar”

Tanto es así que las autoridades hacen el llamado para que si una persona es víctima de esto, no haga los pagos ni acceda a las exigencias. De igual forma, invitaron a conservar pruebas como los chats, audios, capturas y mensajes. Además de denunciar a la Fiscalía o la Policía y finalmente, solicitar apoyó de entidades especializadas en delitos informáticos, para resolver este problema los más rápido posible.

Mira también: Denuncian presencia de ratas en popular supermercado colombiano; Secretaría de Salud habla

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Captura de policías

Fiscalía

Barranquilla