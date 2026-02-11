Cae alias ‘Chucha Grande’, señalada de extorsionar a varios hombres con contenido privado

En las últimas horas, las autoridades de Barranquilla oficializaron la captura de Marelbis Lozano, conocida como alias ‘Chucha Grande’, quien era investigada por presuntas extorsiones a varios hombres que le enviaron contenido privado por medio de redes sociales.

Las autoridades afirmaron que una vez tenía el material, éste iniciaba las exigencias económicas con la amenaza de difundir las imágenes en redes o a los familiares de las víctimas.

De acuerdo con los reportes, alias Chucha Grande contactaba a sus víctimas a través de redes sociales. En el cual buscaba ganarse la confianza, al punto que estos le compartieran material secreto. Una vez tenía las fotografías, enviaba mensajes con exigencias económicas y amenazas, llegando a pedir altas cifras de dinero.



Por otro lado, se conoció que el operativo en el que fue capturada se desarrolló luego de un seguimiento basado en comunicaciones y transacciones vinculadas a la extorsión.

Tras su detención, Marelbis fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de extorsión, tipificado en el Código Penal colombiano. De igual forma, las autoridades tienen conocimiento que pueden existir más víctimas, por lo que invitan a presentar la respectiva denuncia.

En Barranquilla fue capturada en flagrancia una mujer conocida como “Chucha Grande”, señalada de extorsionar a varios hombres usando fotos y videos íntimos. Según la Policía, contactaba a sus víctimas por redes sociales, ganaba su confianza y luego las chantajeaba exigiendo… pic.twitter.com/XWQbUytgC2 — CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) February 11, 2026

¿Qué dice la ley sobre la extorsión sobre el material privado?

Esta modalidad es similar a otros casos recientes de extorsión digital registrados en Colombia, donde los delincuentes manipulan la interacción virtual para obtener material sensible y luego usarlo como herramienta para obtener bienes económicos.

Al punto que el caso de alias Chucha Grande, hace recordar que el intercambio voluntario de este tipo de material no es un delito, pero sí se puede convertir en una conducta penal cuando este tipo de fotografías se usa con fines de dañar, presionar u obtener beneficios a costa del buen nombre de otras personas.

Tanto es así que las autoridades hacen el llamado para que si una persona es víctima de esto, no haga los pagos ni acceda a las exigencias. De igual forma, invitaron a conservar pruebas como los chats, audios, capturas y mensajes. Además de denunciar a la Fiscalía o la Policía y finalmente, solicitar apoyó de entidades especializadas en delitos informáticos, para resolver este problema los más rápido posible.

