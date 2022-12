A punta de ejercicio, mujer bajó 90 KILOS para conocer a Cristiano Ronaldo

Desde hace aproximadamente dos años una mujer rusa de 45 años de edad se propuso a bajar de peso con tal de conocer a Cristiano Ronaldo.

Fue precisamente en esta época mundialista que la historia de la mujer se viralizó, tanto así inició una campaña con el hashtag #MarinaRonaldo.

En una entrevista para Metro la rusa contó cómo inició el deseo de conocer al 7 de Portugal.

"Una vez que vimos un partido de fútbol con mis amigos, noté a un hombre joven. Él era muy guapo. Los amigos me explicaron que era Cristiano Ronaldo. Fue entonces cuando tuve el sueño de conocer a este tipo. Fue dos años antes de la Copa del Mundo, no tuve mucho tiempo para prepararme", contó.

🎥 #SputnikVidéo Tout est possible s’il y a une motivation! Ayant décidé de rencontrer Cristiano #Ronaldo, Marina Bogomolova de Penza a déjà perdu presque cent kilos et a pris un billet pour #Saransk, où son idole jouera son prochain matchhttps://t.co/vhfZUOyHC3#CM2018 pic.twitter.com/OY26CGAcKy — Sputnik France (@sputnik_fr) June 18, 2018

Aunque el sueño no se le ha cumplido, ya sabe qué va a usar para su encuentro.

"Tengo una camiseta que dice ‘Marina Ronaldo’ y pantalones cortos deportivos. Voy a hacerme una larga trenza y ponerme un kokoshnik (un tocado tradicional ruso). Definitivamente le daré una camiseta con mi fotografía. He comenzado una campaña en las redes sociales para contarles a todos sobre mi sueño. Cuanto más popular es, más probable es que la reunión con Ronaldo realmente suceda. En el video, digo que quiero casarme con Cristiano. Que no se asuste, esto es una broma, no cuento con eso. Seré feliz si nos hacemos solo amigos".

