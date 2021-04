Qué no te cojan mal parqueado: anuncian toque de queda todas las noches en Bogotá

Bogotá tendrá toque de queda nocturno todos los días desde el martes 20 de abril entre 8 de la noche y 4 de la mañana, según anunció la Alcaldía de la ciudad . Esto según las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional.

Claudia López hizo énfasis en que el tercer pico por el que atraviesa Colombia es muy agresivo y que en la capital van en aumento las solicitudes de UCI para pacientes con COVID-19. "En el primer pico el mayor número de solicitudes de UCI covid fue de 226; en el segundo pico fueron 207 y en este tercer pico fueron 243 y estamos a dos semanas del punto más álgido", manifestó.

Por otro lado, también se mantendrá el pico y cédula y el esquema 4x3 , es decir que habrá cuarentena estricta en Bogotá desde el jueves 22 de abril desde la medianoche hasta el 26 de abril a las 4 de la mañana.

El Distrito también confirmó que, según lo estipulado por el Gobierno, de superar el 90 % de ocupación de las UCI se tomarán medidas adicionales. Actualmente está por el 84.2 %.

No acatar las medidas establecidas es causal de multa o sanción. Por el no uso de tapabocas, la sanción podría ser de tipo 4, lo que equivaldría a 936.320 pesos. Este mismo valor pagaría quien sea encontrado en fiestas clandestinas y 969.094 para comercios no relacionados con servicios esenciales que sí tienen permitida la apertura.