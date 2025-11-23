¿Tu celular ya no dura como antes? Este es el error que cometes sin darte cuenta

Muchos usuarios han notado que la batería de su celular ya no rinde igual que cuando compraron el equipo. Según expertos, no siempre es solo el desgaste natural: hay hábitos cotidianos que pueden estar acelerando el deterioro de este componente clave.

Uno de los errores más comunes es el uso excesivo de la carga rápida. Aunque esta función es útil cuando necesitas subir el porcentaje de batería en poco tiempo, hacerlo constantemente puede perjudicar la vida útil de la batería. Cuando la carga rápida se usa con frecuencia, el dispositivo recibe mayor potencia eléctrica y eso aumenta la temperatura interna, algo que, según especialistas, acelera el desgaste de la batería.

¿Qué otras prácticas están debilitando tu batería?

Además del uso constante de la carga rápida, otras prácticas cotidianas también están haciendo mella en la autonomía del celular. Por ejemplo, cargar el teléfono durante toda la noche —manteniéndolo enchufado aun después de llegar al 100 %— genera un fenómeno llamado “microciclos”, en el que la energía se consume ligeramente y vuelve a cargarse, repetidamente. Este ciclo implica estrés térmico innecesario y puede reducir significativamente la vida útil de la batería.

Asimismo, el uso de cargadores no originales o de baja calidad agrava el problema. Estos cargadores pueden no regular correctamente la energía que entra al celular, lo que incrementa el riesgo de sobrecalentamiento y daño interno de la batería.

Para reducir el desgaste, los expertos recomiendan mantener el nivel de carga entre el 20 % y el 80 %. Esa franja reduce la tensión sobre las celdas de la batería y ayuda a evitar los picos de calor que aceleran su degradación química.

En síntesis, si tu batería ya no dura como antes, podría no ser solo por los años. El responsable podría ser un hábito que repites todos los días. Evitar la carga rápida constante, desconectar el celular cuando llegue al 80 % y usar cargadores certificados pueden marcar una gran diferencia para alargar la vida útil de tu equipo.

