Tiembla con fuerza en Colombia tras intensas lluvias registradas la noche de este jueves

La noche de este jueves 23 de octubre ha estado cargada de tensión en varias regiones del país. Luego de las fuertes lluvias y truenos que sorprendieron a los bogotanos, un temblor de magnitud 3.1 se registró en el departamento del Tolima, generando preocupación entre los habitantes del centro del país.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento sísmico ocurrió exactamente a las 7:28 de la noche, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, lo que explica por qué fue percibido con claridad por varias personas en municipios cercanos como Alvarado, Anzoátegui y Piedras.

Aunque la magnitud no fue alta, algunos usuarios en redes sociales aseguraron haber sentido un movimiento leve en zonas de Ibagué y Honda, justo minutos después de las tormentas eléctricas que golpearon gran parte del centro del país.



El fenómeno ocurrió en medio de una jornada donde las lluvias no dieron tregua, especialmente en Bogotá. De acuerdo con el sistema de alerta del Distrito, @IDIGER, a esa hora se reportaban precipitaciones en las localidades de Suba y Ciudad Bolívar, acompañadas de descargas eléctricas que hicieron pensar a muchos que “el cielo se había roto”.

Las autoridades recordaron que, aunque el sismo fue leve y no dejó reportes de daños, es importante mantener la calma y tener siempre un plan de emergencia familiar. Además, insistieron en conducir con precaución, ya que la lluvia reduce la visibilidad y el piso húmedo puede afectar la capacidad de frenado.

Recomendaciones ante temblores y fuertes lluvias