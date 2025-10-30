Publicidad

Tiembla con fuerza en frontera Panamá-Colombia: sismo de magnitud 5,1 sacude la región

El Servicio Geológico Colombiano confirmó un sismo de magnitud 5,1 en la frontera entre Panamá y Colombia. No se reportan daños ni emergencias.