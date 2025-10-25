Publicidad

Tiembla seguido en Colombia; ya van tres que se sintieron fuerte este 25 de octubre

Tiembla seguido en Colombia; ya van tres que se sintieron fuerte este 25 de octubre

El Servicio Geológico Colombiano confirmó tres temblores registrados este 25 de octubre. Conoce los detalles y las posibles causas de los movimientos de la tierra en el país.