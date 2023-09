VIDEO: estudiante cansado de bullying le corta la cara a joven con un bisturí

Un impactante incidente de violencia escolar ha conmocionado a las comunidades educativas y las redes sociales en Colombia. En medio de una problemática de acoso escolar que afecta a numerosos colegios en el país y en todo el mundo, un estudiante de una institución educativa en Ciénaga, Magdalena, finalmente estalló, agrediendo físicamente a su supuesto acosador con un bisturí.

Las imágenes del incidente se volvieron virales en cuestión de horas, mostrando al joven confrontando a su agresor en presencia de otros estudiantes. En un video que circula ampliamente, se escucha al estudiante desesperado expresar su frustración ante el constante acoso que ha soportado. Las palabras ásperas y la tensión en el ambiente son palpables mientras sostiene el bisturí.

"¿Creen que yo soy pendejo? Me los he aguantado a ustedes y me he quedado quieto para evitar problemas, ¡y siguen con la misma maric...!", exclamó el estudiante, visiblemente angustiado. La situación escaló rápidamente cuando el joven sacó el bisturí y lo mantuvo peligrosamente cerca del rostro de su compañero, amenazándolo. "Se va a acordar de Santiago Rodríguez toda su vida", advirtió.

Un valiente profesor intervino en el momento crítico, tratando de separar a los estudiantes. Sin embargo, el joven agresor mantuvo el bisturí cerca y, en el forcejeo, hirió a su compañero en la mejilla. El profesor logró controlar la situación y retirar al estudiante furioso, mientras el supuesto acosador quedó atónito y herido contra la pared. Los otros estudiantes se acercaron al herido, consternados por lo que habían presenciado.

Este perturbador incidente ha avivado el llamado a la atención y al acompañamiento por parte de las autoridades educativas y padres de familia en relación con el acoso escolar. Es un recordatorio crudo de la importancia de abordar el bullying de manera efectiva en las escuelas y brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para enfrentar y prevenir situaciones tan alarmantes como esta.

