Video: hombre cacheteó a una enfermera en TransMilenio por “ser la plaga de Bogotá”

Diana Marcela Trujillo, enfermera en Bogotá, se convirtió en la nueva víctima de agresión en medio de la crisis del coronavirus.

‘El ojo de la noche’ de Noticias Caracol entrevistó a la joven, quien contó todo lo sucedido.

La enfermera iba en un articulado de TransMilenio camino a su casa en Usme, el sur de la ciudad, cuando sintió un golpe en la cara que le provocó otro pasajero por su trabajo.

“Sentí que me pegaron en el oído y me caí… Yo lo vi, el tipo venía de nuevo hacía mí, gracias a Dios se levantaron otras dos personas y me defendieron”, contó Diana.

“El tipo decía que nosotros los enfermeros somos la plaga de Bogotá, que nosotros estamos contaminando a las personas, o sea, nosotros somos peor que el virus”, añadió.

Este tipo de situaciones se han venido repitiendo con personas que trabajan para la salud, pues muchas personas creen que ellos son portadores del virus.

Cacheteó a enfermera en Transmilenio porque ella era “peor que el coronavirus” - https://t.co/1HdfgNUM0A pic.twitter.com/6QCWPKvyup — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 7, 2020