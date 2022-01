Video: lo capturaron por asaltar un bus del SITP, pero él se les burló

Cuatro hombres fueron detenidos en la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá, tras asaltar a varias personas en un bus del STIP, pero causó indignación ver cómo uno no paraba de reírse en medio de la captura.

“En esta semana se ha capturado a varios sujetos hurtando el sistema de transporte masivo. El día de hoy, en la localidad cuarta de San Cristóbal Sur, se captura a cuatro sujetos que, momentos antes, habían hurtado a unas personas sus objetos de valor, celulares, relojes y billeteras”, detalló el coronel Jhon Fernando Díaz, oficial de Inspección de la Policía.

Los cuatro delincuentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, pero en su traslado la risa de uno de ellos se les contagió a los cómplices, ¿descaro o tranquilidad?.

Tras la viralización del video, usuarios en redes no esperaron para dar su opinión: “Es lógico, la Policía se esfuerza haciendo capturas y los jueces dicen que son delitos menores y no son un peligro para la sociedad”, "no es ser descarado, es simplemente la realidad de un país cuya justicia es payasa. Al otro día está libre y robando”, "cómo no reírse, si lo que lograron fue una comida gratis y un dormitorio para esa noche. Para salir libre al día siguiente", son algunos de los comentarios de la publicación hecha por Noticias Caracol en su canal de YouTube.