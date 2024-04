Video: preocupación por vigilante de 50 años que lleva días atrapado en Universidad Nacional

Las protestas recientemente reportadas sobre la Universidad Nacional de Colombia han generado una preocupante situación de tensión y desorden en el campus universitario. Los disturbios han alcanzado su punto más crítico con la toma de uno de los edificios del plantel educativo por parte de encapuchados; hay un vigilante retenido.

El trabajador ha quedado atrapado en el edificio tomado por los manifestantes. Según los informes, este hombre, con 52 años de edad y 34 años de servicio en la universidad, lleva más de 48 horas en esta situación, sin recibir alimentos ni bebidas. Sus compañeros de trabajo han expresado su preocupación por su estado de salud y la falta de relevo en su puesto.

El vigilante, en comunicación con Noticias Caracol, ha revelado la angustiosa situación que enfrenta.

Señala teme por su integridad física y que no puede abandonar el lugar por temor a que estos vandalicen el centro de control, ubicado en el edificio tomado.

“Los muchachos quieren que yo me salga de acá para poder vandalizar el centro de control. La verdad que es bastante estresante estar aquí privado de la libertad y no salgo porque sé que van a quemar el edificio, van a quemar todos los equipos. No salgo porque temo por mi integridad física”, afirmó.

Solo hasta el mediodía de este jueves, después de cuatro días, el vigilante logró recibir alimentos, gracias a la intervención de la Personería y el Ministerio del Interior. Sin embargo, la toma del edificio continúa generando graves estragos en el funcionamiento de la universidad.

La vicerrectora de la Universidad Nacional en Bogotá, Lorena Chaparro, ha advertido sobre los posibles impactos legales que esto podría acarrear para la institución si no se resuelve pronto la situación.

Por otro lado, un grupo de 604 docentes ha emitido una carta en la que demandan el respeto a la autonomía universitaria en la elección del nuevo rector, señalando este evento como el desencadenante de las protestas. Esta carta refleja la preocupación de la comunidad académica por la dirección de la universidad y las decisiones que afectan su funcionamiento.

