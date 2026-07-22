Así funcionan las oficinas de Lulo Bank en Bogotá y el resto de Colombia

Si estás buscando las oficinas de Lulo Bank en Bogotá o en las principales ciudades del país para abrir una cuenta o resolver un problema, te vas a llevar una sorpresa.

Lulo Bank es un banco 100% digital de Colombia. Esto significa que no existen oficinas físicas ni sucursales de atención al público en ninguna ciudad del territorio nacional.

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Olvídate de hacer largas filas en Medellín, Cali, Barranquilla o Bucaramanga.

Toda la infraestructura de este neobanco opera de forma virtual. Sin embargo, la entidad cuenta con una sede administrativa en Bogotá, registrada en la Carrera 7 # 71 - 52 (Torre B, Piso 19).

Es vital aclarar que en esta dirección no se brinda atención al cliente ni se realizan trámites bancarios presenciales.

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¿Cómo consignar dinero en efectivo sin sucursales de Lulo Bank?

La falta de sucursales tradicionales no es un obstáculo para mover tu dinero.

Si necesitas hacer un depósito o consignación en efectivo a tu cuenta de ahorros, la entidad ofrece alternativas físicas mediante alianzas estratégicas en todo el país:



Oficinas del Banco GNB Sudameris: Puedes acercarte a cualquier sucursal física de este banco aliado a nivel nacional. Solo debes indicar que realizarás un depósito a Lulo Bank utilizando el convenio número 286 .

Puedes acercarte a cualquier sucursal física de este banco aliado a nivel nacional. Solo debes indicar que realizarás un depósito a Lulo Bank utilizando el . Corresponsales bancarios Punto Red: Esta red aliada cuenta con miles de terminales en barrios y comercios de las principales ciudades colombianas. El proceso se realiza con el mismo número de convenio y el dinero se refleja de inmediato.

Tarjeta Lulo Bank /Foto: Blu Radio

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Retiros de efectivo y cajeros automáticos en las principales ciudades

Para sacar tu dinero en efectivo, el banco aprovecha una red compartida muy robusta.

Los usuarios pueden realizar retiros de dinero sin costo utilizando cualquier cajero automático de la Red Verde de Servibanca o la red compartida Servibanca-Lulo Bank en todo el país.

Puedes realizar estas transacciones con tu tarjeta de débito física o mediante la opción de retiro sin tarjeta generando un código temporal directamente desde tu aplicación móvil.

Ten en cuenta que si usas cajeros de la red de marca compartida Servibanca con otras entidades u otras redes bancarias diferentes, sí se aplicarán cobros por la transacción.

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Canales de atención al cliente de Lulo Bank 24/7

Al no tener oficinas físicas, el soporte técnico y la resolución de dudas se gestionan de forma digital y sin restricciones de horario. Si necesitas reportar un problema, estos son los canales oficiales autorizados:

