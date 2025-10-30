Así puedes aplicar a programa ‘Mi Techo Propio’ en Barranquilla; dan hasta $52 millones

La adquisición de una vivienda propia en Colombia frecuentemente requiere herramientas de apoyo, siendo los créditos hipotecarios y los subsidios los principales recursos a disposición de los ciudadanos.

Ante lo que el mandatario distrital denomió un "vacío" dejado por los programas nacionales de vivienda, como 'Mi Casa Ya', la Alcaldía de Barranquilla, bajo el liderazgo de Alejandro Char, asumió directamente esta responsabilidad social.

El proyecto, denominado ‘Mi Techo Propio’, nació precisamente para ocupar ese rol de apoyo. La iniciativa ha generado gran expectativa y esperanza, pues está diseñada para facilitar la compra de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP), focalizándose especialmente en familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El subsidio entregado por la administración distrital puede ascender hasta los $52 millones de pesos. Este capital tiene como objetivo reducir significativamente la carga económica asociada a un crédito hipotecario o a otros recursos de financiación.

Según se indicó desde la alcaldía, esta inyección de capital permite que las personas con menores recursos puedan adquirir una vivienda nueva con una cuota mensual cercana a los $400.000.

El objetivo fundamental de la administración no es solo la entrega de ayuda económica, sino la activación de la economía local.

El mandatario local ha subrayado el impacto crucial que tiene el sector de la construcción tanto en la generación de empleo como en la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de Barranquilla.

Char destacó que si no existen posibilidades reales de acceder a un techo digno, "la gente termina en un espacio informal, y eso baja la calidad de vida".

En este sentido, la iniciativa no se limita a ser un apoyo financiero; representa una inversión tangible en equidad social. Con cada subsidio asignado, una familia logra mejorar sustancialmente su entorno habitacional, fortalecer su seguridad y acceder a servicios públicos de manera regularizada.

De hecho, la construcción "permite mucho empleo, permite que la gente viva en condiciones dignas". La administración distrital ha instado a que más alcaldes sigan el esfuerzo que está realizando Barranquilla para replicar este modelo de inversión social y económica.

¿Quiénes son los beneficiarios de Mi Techo Propio y cuáles son los filtros?

El programa ha sido diseñado para que los hogares con menores ingresos puedan acceder por primera vez a una vivienda nueva, gozando de condiciones de financiamiento que son favorables y que cuentan con el respaldo institucional del Distrito.

Se estima que más de 10.000 ciudadanos de la capital del Atlántico podrían verse beneficiados con esta ayuda en el corto y mediano plazo.

Para poder aplicar a ‘Mi Techo Propio’, los interesados deben cumplir rigurosamente con varios requisitos establecidos por la Alcaldía:

Residencia: Es indispensable ser residente en Barranquilla. Edad: Los postulantes deben ser mayores de edad y contar con cédula de ciudadanía o extranjería vigente. Ingresos familiares: El ingreso total mensual del hogar no debe superar el equivalente a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). (Para el año 2025, esta cifra equivale a $5.694.000). Propiedad: El solicitante no debe ser propietario de una vivienda en el territorio nacional colombiano, aunque existen excepciones específicas para este punto. Cierre financiero: Se requiere demostrar que el postulante tiene el cierre financiero necesario. Esto implica que la suma de su cuota inicial, el crédito hipotecario o leasing, y el subsidio distrital, debe cubrir el valor total de la vivienda. Para este cierre financiero se pueden usar cesantías o ahorros.

El programa no solo establece estos límites económicos, sino que también ofrece prioridad a grupos poblacionales que históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder a una vivienda formal. Entre estos grupos prioritarios se incluyen:

Personas registradas en el Sisbén y en la Red Unidos.

Madres comunitarias.

Víctimas de violencia.

Adultos mayores.

Miembros de comunidades afrodescendientes e indígenas.

El proceso de postulación se realiza de manera práctica y directa: