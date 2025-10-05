Publicidad

Estas son las 40 preguntas y puntaje para obtener licencia de conducción

Estas son las 40 preguntas y puntaje para obtener licencia de conducción

El examen teórico corresponde a un alto porcentaje para obtener la licencia de conducción. Conoce cuáles son las preguntas y el puntaje necesario para aprobar.

Estas son las 40 preguntas y puntaje para obtener licencia de conducción, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de Alcaldía de Bogotá e ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 5 de oct, 2025