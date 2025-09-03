En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
CINTIA COSSIO ES MAMÁ POR SEGUNDA VEZ
CASO VALERIA AFANADOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Golpe al bolsillo de familias en conjuntos residenciales por medida "chueca" poco conocida

Golpe al bolsillo de familias en conjuntos residenciales por medida "chueca" poco conocida

Golpe al bolsillo de residentes en conjuntos residenciales por una práctica poco conocida que ya genera advertencias oficiales en Colombia.

Multas a conjuntos residenciales por uso irregular de datos
Multas a conjuntos residenciales por uso irregular de datos
/Foto: Creada con IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 06:18 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad