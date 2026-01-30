Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá: fechas de pago y canales para cobrar el dinero

El Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) en Bogotá inicia su primer ciclo de pagos de 2026 y beneficia a más de un millón 100 mil personas en pobreza extrema, población con pertenencia étnica, hogares con niños y niñas en primera infancia y personas mayores.

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) informó que los desembolsos se harán de manera escalonada por componentes, debido a procesos operativos, especialmente en Pobreza Extrema, Primera Infancia y Educación.

¿Cuándo te pagan el Ingreso Mínimo Garantizado en enero?

Según fuentes de la SDIS, los pagos del IMG normalmente se realizan a mitad de mes en cada ciclo. Para enero de 2026 se mantiene esa dinámica: el dinero se irá liberando por grupos y no todas las personas recibirán el pago el mismo día.

Por eso, es clave que estés pendiente de los mensajes de notificación y de los canales oficiales, ya que cada componente tiene su propia fecha.

Este sistema escalonado permite organizar mejor la entrega y evitar filas largas en los puntos de retiro. Así, aunque el ciclo empieza en enero, algunos hogares verán el abono primero y otros unos días después, según el componente al que pertenezcan.

¿Por dónde te llega el dinero del Ingreso Mínimo Garantizado?

Las transferencias del Ingreso Mínimo Garantizado se hacen principalmente por billeteras digitales y entidades aliadas. Los medios habilitados son:



DaviPlata

Nequi

MOVii

dale!

Bancamía

Si tu pago se hace por giro, debes esperar el mensaje de texto de confirmación. Solo cuando recibas ese aviso puedes acercarte a los puntos autorizados de Efecty para retirar el dinero. La recomendación es no ir antes, porque el giro solo queda disponible cuando llega la notificación.

Pagos Ingreso Mínimo Garantizado, imagen de referencia Foto: Getty Images, labs.google e Integración Social

¿Cómo saber si eres beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado?

La consulta se hace únicamente por el portal web de la Secretaría de Integración Social. El paso a paso es este:



Entra a:

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/ingreso-minimo-garantizado Busca el espacio de consulta de beneficiarios. Digita tu tipo de documento, número y fecha de expedición. El sistema te mostrará si tú o alguien de tu familia hace parte del programa.

Para poder recibir este apoyo, debes estar registrado en los grupos A o B del Sisbén IV. Si no apareces como beneficiario, puedes revisar tu clasificación y confirmar si cumples con los requisitos.

¿Qué hacer si tienes dudas o no te llega el pago?

Si presentas alguna inquietud, la SDIS tiene varios canales de atención para orientarte:



Línea telefónica: 601 380 8330, opción 6

Redes sociales oficiales de Integración Social

Subdirecciones locales (puedes consultar el directorio en los canales oficiales)

Por estas vías puedes confirmar fechas, revisar tu medio de pago y reportar novedades relacionadas con la entrega del dinero.

