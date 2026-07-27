LINK para ver el impuesto vehicular de Medellín, Bogotá y Cali; solo con placa y documento

Tener un vehículo en Colombia, ya sea un carro, una camioneta o una moto de más de 125 centímetros cúbicos, implica una serie de responsabilidades legales y tributarias que no puedes dejar pasar.

Una de las más importantes es el impuesto vehicular, un gravamen que recae sobre la posesión del automotor y cuyo recaudo es vital para que las administraciones locales financien obras de infraestructura vial y mantengan las calles en buen estado.

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Si eres propietario, debes saber que el valor de este tributo no es caprichoso; se calcula anualmente basándose en el avalúo comercial de tu vehículo, siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte.



Para que no te lleves sorpresas ni termines pagando de más por intereses de mora, aquí te explico cómo puedes gestionar tu factura de manera digital.

¿Cómo descargar la factura del impuesto vehicular en las principales ciudades?

El proceso puede variar un poco dependiendo de dónde esté matriculado tu vehículo, ya que cada secretaría de Hacienda gestiona sus propios medios oficiales de pago. Aquí tienes el detalle para las ciudades principales:

Bogotá: Lo primero que debes hacer es entrar al sitio web de la Secretaría de Hacienda de Bogotá. En la parte superior verás un botón llamado 'Pagos Bogotá'; haz clic allí y luego selecciona la opción 'Predial y Vehículos 2026'. Una vez completes los datos solicitados en pantalla, pulsa en 'Buscar' y podrás bajar tu factura.

Lo primero que debes hacer es entrar al sitio web de la Secretaría de Hacienda de Bogotá. En la parte superior verás un botón llamado 'Pagos Bogotá'; haz clic allí y luego selecciona la opción 'Predial y Vehículos 2026'. Una vez completes los datos solicitados en pantalla, pulsa en 'Buscar' y podrás bajar tu factura. Medellín: En este caso, debes buscar el portal oficial Vehículos Antioquia. En la página principal, ubica el banner que dice 'Paga tu impuesto vehicular'. El sistema te pedirá tu tipo y número de documento, además de la placa del vehículo. Tras darle a 'Buscar', podrás visualizar el documento y descargarlo en formato PDF.

En este caso, debes buscar el portal oficial Vehículos Antioquia. En la página principal, ubica el banner que dice 'Paga tu impuesto vehicular'. El sistema te pedirá tu tipo y número de documento, además de la placa del vehículo. Tras darle a 'Buscar', podrás visualizar el documento y descargarlo en formato PDF. Cali: Para los vehículos en el Valle, ingresa a la página de Vehículos Valle. Aquí es necesario que inicies sesión o te registres si no tienes cuenta. Dentro de tu perfil, busca la opción 'Mis vehículos', selecciona la placa y el año de liquidación, acepta los términos y dale a 'Imprimir'.

Para los vehículos en el Valle, ingresa a la página de Vehículos Valle. Aquí es necesario que inicies sesión o te registres si no tienes cuenta. Dentro de tu perfil, busca la opción 'Mis vehículos', selecciona la placa y el año de liquidación, acepta los términos y dale a 'Imprimir'. Barranquilla: Debes dirigirte al Portal de Impuestos Atlántico y seleccionar 'Consulta tu liquidación factura'. Ten a mano la placa, tu número de identidad, la marca y el modelo del automotor. Al pulsar 'Consultar', el sistema te mostrará el impuesto y te dará la opción de pagar en línea si lo prefieres.

¿Qué pasa si no pagas el impuesto vehicular a tiempo?

Cumplir con el cronograma anunciado por tu administración departamental o distrital es fundamental para tu tranquilidad económica. Si dejas pasar las fechas límite, te enfrentarás a consecuencias bastante molestas.

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Entre las sanciones más comunes se encuentran los intereses de mora y las multas por extemporaneidad, las cuales incrementan significativamente el valor original de la deuda.

Además, estar al día es un requisito indispensable para la movilidad legal de tu patrimonio. Si tienes el impuesto pendiente, te encontrarás con el bloqueo de trámites vehiculares, lo que te impedirá vender el carro, hacer traspasos o realizar cualquier otra gestión ante los organismos de tránsito.

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Recuerda que este impuesto también aplica para buses de servicio público y camiones, por lo que nadie está exento si posee un automotor con las características mencionadas.