Oración para alejar de tu vida a esa expareja intensa que no te supera; de forma definitiva

Las relaciones sentimentales representan una de las conexiones emocionales más profundas que experimentamos; no obstante, su conclusión suele acarrear desafíos significativos y una montaña rusa de sentimientos.

Uno de los obstáculos más complejos después de un adiós es la necesidad de establecer una distancia real con esa persona, ya sea para priorizar el crecimiento personal, sanar las heridas del corazón o simplemente iniciar una nueva etapa sin interferencias del pasado.

Es común que, aunque los términos del fin de la relación hayan sido claros, una de las partes se resista a asimilar la realidad e intente acercamientos constantes.



Esta persistencia puede generar una incomodidad profunda en quien busca seguir adelante. En este contexto, muchos creyentes encuentran en la comunicación con lo divino un canal para expresar sus angustias y buscar soluciones que escapan a su control directo.

Oración de San Alejo para proteger tu paz

Para quienes profesan la fe católica, la oración no es solo una petición, sino un espacio de intimidad con el Creador que brinda un alivio espiritual inmediato. Cuando el objetivo es alejar influencias negativas o personas que perturban la calma, la figura de San Alejo cobra especial relevancia.

Estas plegarias buscan invocar la fortaleza necesaria para cortar los lazos que aún atan a la expareja:

Amado y poderoso San Alejo, hoy vengo a pedirte que atiendas mis súplicas, pues ruego para obtener tu protección en todo momento. No permitas que las malas energías entren a mi vida ni a mi hogar.

Tú humilde San Alejo, puedes reconocer si una persona tiene malas intenciones. Por eso, aunque mis vecinos se encuentren muy cerca, te pido que me protejas a mí y a los míos de su lengua imprudente y de sus actos insolentes.

Te ruego San Alejo, para que alejes a mis malos vecinos y a las personas tóxicas que me rodean. No dejes que su maldad tenga poder sobre mi vida, porque no existe poder mejor que el tuyo.

San Alejo Bendito, hazme fuerte para soportar la falsedad e hipocresía cuando me toque verla. No existe mejor protección para mí que recurrir a ti en estos momentos difíciles.

Poderoso San Alejo, tú lo sabes todo y puedes ver lo que existe en el corazón de cada persona. Hazle saber a cada mala persona que quiera atacarme, que tengo una fuerza superior protegiéndome en cada momento.

Que no les apetezca tener un lazo de ningún tipo conmigo y con mi familia. Calla su boca que solo habla infamias, crea enemigos y consigue falsas amistades.

Quita el poder al mal, porque tú puedes iluminar donde existe oscuridad. Eres valioso y tu voluntad es potente porque todo lo que tocas transforma.

Te pido que los corazones de mis vecinos tengan arrepentimiento y dejen de buscar el mal.

Que Dios los perdone por todo lo malo que hacen y dicen.

Tú y yo sabemos que la discordia no es buena, por eso te imploro a San Alejo que no se acerquen a mí.

Amado San Alejo, no existe mejor intercesión que la tuya, pues sé que gracias a ella Dios concederá todos estos favores.

Gracias por escucharme y porque siempre estás presente en mi vida en todo momento.

Cuídame de todo mal, San Alejo en tu Santo nombre me cobijo.

Amén.