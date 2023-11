Luis Alfonso celebra sus 30 años cumpliendo un sueño que tuvo desde niño; se fue a conocer Disney

El cantante Luis Alfonso es noticia por estos días no solo por el éxito de sus temas musicales y su reconocimiento en la música popular y ranchera del país, sino también porque se encuentra de viaje en Disneyland celebrando sus 30 años junto a su familia.

Fue a través de redes sociales que 'El señorazo', como es conocido en el mundo artístico, compartió su emotiva celebración. Luis Alfonso confesó que conocer el fantasioso parque era un sueño que tenía desde niño.

"Mi gente tengo que confesarles algo, hoy a puertas de mis 30 añitos jamás pensé poder cumplir este sueño de vivir un día en Disney y hoy que lo cumplí junto a mi familia, miro al cielo y vuelvo a agradecer por tanto, a uds por tanto apoyo y a mi equipo porque son los que me ayudan a diario con tantos sueños que tiene este loco", escribió en su cuenta de Instagram.

En varias imágenes, el artista nacido en la ciudad de Popayán un 8 de noviembre, mostró el maravilloso mundo de Disney, sus paisajes y personajes. Fue acompañado de su esposa y sus tres hijos.

Así mismo, demostró su pasión por Disney luciendo las icónicas orejitas del personaje Mickey Mouse. No es la primera vez que el artista incluye este tipo de atuendos, incluso, en una de sus recientes presentaciones de Halloween le dio vida al famoso 'Woody' de la película Toy Story.

Vale la pena mencionar que Luis Alfonso ha logrado llegar al éxito con canciones como 'La ex', 'El precio de tu error' y 'No me haces falta'; desde entonces ha tenido una incasable entrega a su público, que, además, aprovechó las recientes publicaciones del cantante para enviarle mensajes de felicitaciones al cumpleañero.

"Se merecen todo lo bueno de la vida! Son soñadores pero más de todo trabajadores y unos verracos", "Me alegro tanto. Yo también quería cumplir ese sueño y me negaron la visa", "La buena parcero se lo merece, no hay sueños que no se cumplan", son algunos de los comentarios en la publicación que ya cuenta con más de 12 mil 'me gusta'.

