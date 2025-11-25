Publicidad

Antonio Sanint confiesa por qué usó petróleo y las consecuencias que vivió por ello

El reconocido actor habló en el Klub de La Kalle las implicaciones que tuvo aplicarse petróleo en su juventud y las complicaciones que sufrió por esto.

Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

En una confesión que destapó el origen de su humor físico y su pasado de metalero, Antonio Sanint compartió con El Klub de La Kalle una insólita anécdota sobre el uso de petróleo en su cuerpo por pura vanidad, en su época de juventud y su tiempo en Estados Unidos.

Sanint relató que antes de ir a Los Ángeles, era "metalero al 100%". Aunque tuvo pelo largo cuando pudo vivir solo, sin sus padres en Estados Unidos, confesó que su obsesión por el vello corporal lo llevó a tomar medidas extremas. Pese a los riesgos de salud que esto le podría traer a su cuerpo.

Puedes leer: Antonio Sanint cuenta la verdad de cómo se creó 'Ricardo Jorge' y los mitos que lo rodean

El deseo del comediante de tener pelo en el cuerpo provenía de la creencia que se le inculcó en el colegio. Esto debido a que explicó que creció con un amigo árabe a quien un día le preguntó por qué ellos eran tan peludos, y si hacían algo especial. El amigo, en tono de burla le respondió. "Sí, échese petróleo".

Antoni Sanint tomó este consejo al pie de la letra. Durante un periodo específicamente de dos años, el empresario se "emburnaba" con petróleo todas las noches, buscándolo en las droguerías donde se vendía, dado que para dichas épocas este producto se podía conseguir fácilmente.

¿Cuáles fueron las consecuencias de Antonio Sanint al usar petróleo?

Durante la entrevista, Antonio recordó que para aplicarlo, usaba un algodón. Sin embargo, el resultado de este "ritual" fue un desastre olfativo: "Mi cuarto apestaba, olía a mecánico". Tanto es así que su propio padre llegó a preguntarle si secretamente quería ser mecánico o algo relacionado al líquido.

Puedes leer: La tierna propuesta de matrimonio a Daniela Ospina que enterneció y sacó lágrimas

Sumado a esto, explicó que la consecuencia más dolorosa, además de no lograr el crecimiento del vello. “Nunca funcionó", fue que la automedicación lo obligó a buscar ayuda profesional. Antonio Sanint tuvo que ir al dermatólogo en un momento dado. A pesar de los años de esfuerzo, el comediante bromea que solo le salieron "tres pelos" y se encuentran en el mismo lugar.

Esta historia se une a su reciente anécdota de lucir "rojo" como un camarón tras quemarse en la calera, comentario que fue muy recalcado por la mesa al momento de llegar el humorista. demostrando que le cuesta "cuidarse la piel".

Mira la entrevista completa

