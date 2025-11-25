Antonio Sanint habla de uno de sus momentos más bochornosos: “Le vomitaron”

Una de las anécdotas más jugosas que circulaban como mito urbano dentro del gremio del stand-up comedy colombiano fue confirmada por el propio Antonio Sanint durante su visita a El Klub de La Kalle, donde varias personas le vomitaron el ascensor y le desocuparon la nevera.

El actor comentó que este evento tuvo lugar después de una sesión de un club de comedia en el Teatro R101. En estos momentos Antonio era un participante activo en este lugar, en el cual servía como un espacio vital para que varios comediantes probaran y pulieran su material.

Puedes leer: Antonio Sanint confiesa por qué usó petróleo y las consecuencias que vivió por ello



Por lo cual, una noche, tras el éxito de sus rutinas y sintiéndose muy contento, Antonio Sannit, reveló que para dichas épocas su esposa Marcela estaba fuera de la ciudad dado que se encontraba haciendo El Desafío, tanto es así que invitó a sus colegas a su hogar: "Muchachos, vamos a tomar a mi casa".



¿Qué pasó con Antonio Sanint tras la reunión?

Lo que Sanint no calculó fueron los "alcances de esta gente con trague". Al punto que reveló el mito sobre si le vomitaron el ascensor, es verdad, tanto es así que él afirmó que este quedó "destrozado". Además, la nevera, que el actor había surtido para ser un "buen anfitrión", también fue víctima de la celebración, destacando que esta quedó vacia.

Pese a esto, Sanint recordó que, para esa reunión, había comprado té Hatsu, surtiendo la nevera de varios colores y sabores. Pese a eso, comentó que algunos invitados intentaron limpiar todo, pero afirmó que el daño ya estaba hecho.

Puedes leer: Filtran detalles de la lujosa boda de Liss Pereira y Ricardo Quevedo; fue en Bogotá

Publicidad

Sin embargo, explicó que ahora ve el incidente de una "forma divertida". Tanto es así que Antonio cree que un comediante en particular, que ya no está en el gremio, fue el responsable de "la mayoría de los daños". Sumado a esto, explicó a lo largo de la entrevista que evita las reuniones en su casa para evitar este tipo de inconvenientes.

Por otro lado, habló de su relación con Julian Arango, quien lo ve como un gran amigo y colega y mantiene una cercana conversación con este. Sumado a que explicó que con él tienen un vínculo tan fuerte, que ninguno de los dos se interesó por las parejas del otro en algún momento.

Publicidad

Mira la entrevista completa: