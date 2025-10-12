Bus donde viajaba Samuel Morales, heredero de Kaleth Morales, sufre aparatoso accidente

La escena musical vallenata se vio sacudida durante la mañana del domingo 12 de octubre de 2025 tras un grave siniestro vial que involucró al bus de la agrupación de Samuel Morales, conocido como “El Heredero”, y el acordeonero Juan K Ricardo.

El accidente se produjo en la madrugada, cerca del municipio de San Alberto, ubicado en el sur del departamento del Cesar. En el bus viajaban los artistas junto a su equipo técnico y musical.

Puedes leer: Ella es la mujer que se iba a casar con Kaleth Morales; así luce 20 años después



El destino de la agrupación, que iba en camino a cumplir compromisos laborales, era Barranquilla, aunque otros reportes precisaron que se dirigían a Santa Marta para presentarse en el Festival Mar de Acordeones.

A pesar de la magnitud del choque, la noticia más tranquilizadora fue que no se registraron víctimas mortales entre los ocupantes.



Tanto el artista de 21 años, Samuel Morales, como Juan K Ricardo resultaron ilesos, mientras que algunos miembros del equipo sufrieron contusiones leves. El HERALDO confirmó que todos los viajeros se encontraban a salvo después del incidente.

Las autoridades de tránsito se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas del suceso.

No obstante, la información preliminar y algunas versiones extraoficiales señalan que un vehículo de carga pesada, posiblemente una mula o tractomula, se les "atravesó" en la vía que conecta a San Alberto con otros municipios del sur del Cesar.

Publicidad

Puedes leer: Samuel Morales revela el fastidio que su madre le agarró a Kaleth Morales en su embarazo

Según estas versiones, el bus se habría estrellado contra unos árboles al esquivar el obstáculo, dejando la parte delantera de la cabina totalmente destruida.

Publicidad

El percance resultó en daños únicamente materiales. El mánager de la dupla, Ricardo Rodríguez, confirmó que, tras el susto, el equipo buscó otro bus para continuar su viaje.

Samuel Morales, hijo del recordado Kaleth Morales, se refirió al momento vivido a través de sus redes sociales, donde compartió su alivio y gratitud.

En un mensaje dirigido a sus colaboradores y seguidores, el artista aseguró estar "muy conmovido aún, pero agradecido con Dios porque no pasó a mayores".

En su comunicado oficial, difundido en su cuenta de Instagram, Samuel Morales destacó la naturaleza arriesgada de su trabajo, pero reiteró su fe, indicando que "Dios estuvo con ustedes".

Finalizó su mensaje enfatizando que son "una agrupación respaldada por Dios que nos acompaña en todo momento". La pareja del joven cantante también confirmó que la "gloria y la honra es para Dios" por cuidar a los jóvenes y permitir que solo fueran daños materiales.

El accidente de Samuel Morales, quien sigue consolidando el legado de la Nueva Ola vallenata dejado por su padre, generó una ola de preocupación entre sus seguidores, quienes recibieron con alivio el parte de tranquilidad sobre el estado de salud de todos los integrantes de la agrupación.

