Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
LINK PROSPERIDAD SOCIAL
SUPERLUNA EN TAURO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Criss y Ronny revelaron el momento más humilde de su carrera: "Valían mondá"

Criss y Ronny revelaron el momento más humilde de su carrera: "Valían mondá"

Los reyes de la champeta y el afrobit Criss & Ronny revelaron en el El Klub de La Kalle un pasado de “locura” financiera que los llevó a vivir en un garaje.