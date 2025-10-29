Criss y Ronny revelaron el momento más humilde de su carrera: "Valían mondá"

Desde la cabina de radio de La Kalle 96.9, los artistas Criss & Ronny destilaron el calor de Cartagena, anticipando el inicio de las cruciales Fiestas Novembrinas.

Si bien su energía es sinónimo de prosperidad y éxito –como lo demuestra su agenda que se extiende desde octubre hasta los Carnavales de Barranquilla en febrero–, el dúo reveló que su camino ha estado sembrado de baches financieros que desafían su imagen de “laterales de la selección de Francia”.

Durante la conversación, Criss y Ronny confesaron que en el pasado eran "demasiado locos" con el dinero.

Revelaron una mentalidad donde, metafóricamente, se ganaban un millón de pesos y se gastaban tres. Esta falta de control en sus primeros años fue una lección que les costó caro.

El recuerdo más palpable de esa etapa de lucha fue la vivienda. Criss contó la anécdota de cómo tuvo que residir en un garaje. Este espacio, que anteriormente había sido usado para guardar un carro, fue la prueba más dura.

"Yo viví... en un parqueadero [que] me alquilaron esa parte," relató Criss. Este momento de necesidad, cuando las presentaciones eran escasas, fue fundamental para que el dúo comprendiera el valor real del dinero.

"Ese momento a nosotros nos enseñó el valor del dinero, valíamos 'mondá'" afirmaron.

Sin embargo, el verdadero giro de la historia no se remonta a su juventud. El golpe más reciente y doloroso ocurrió hace menos de un mes. A pesar de estar consolidados en la industria musical, el dúo se encontró de frente con una crisis interna:

“Hace 21 días por mi madre idioma que no debíamos a nosotros mismos 55 millones de pesos”.

La revelación fue un puñetazo de realidad. Criss recordó la conversación con Ronny: “Ronny, le debemos a la empresa 55 palos, mari ¿en qué momento pasó esto?”. Este alarmante déficit demostró que, incluso en la cima del éxito, la disciplina es la única garantía de estabilidad.

Afortunadamente, el dúo no está solo en esta batalla. Desde 2018, han implementado una estricta educación financiera gracias al apoyo de Yurani y Henry. Han aprendido a manejar sus ingresos de manera organizada, cubriendo la nómina y planificando el futuro, en lugar de quedarse solamente con el excedente para gastos inmediatos.

Mira la entrevista completa aquí: