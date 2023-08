Cristina Hurtado muestra la retaguardia en pequeño hilo; es una belleza de la naturaleza

Si hablamos de mujeres hermosas en Colombia, rápidamente se viene a la mente el nombre de Cristina Hurtado, quien sin lugar a dudas se ha ganado su lugar en el mundo de la farándula nacional gracias a sus apariciones en la televisión y por ser tan activa por medio de las redes sociales.

La esposa del también presentador Josse Narváez, suele compartir con sus millones de seguidores momentos que quedarán en su memoria, por ese motivo hace poco quiso contar en su cuenta personal de Instagram que estaba disfrutando de unos días de descanso junto a su pareja y sus tres hijos.

Aprovechando los días soleados, Cristina Hurtado se quiso tomar una serie de fotos con las que dejó poco a la imaginación, pues en una de ellas dejó ver su retaguardia usando un diminuto hilo de vestido de baño.

En las imágenes en general la modelo y empresaria mostró cada una de sus curvas, algo que sin lugar a dudas es la envidia de muchas personas, pues después de tener tres hijos su cuerpo se mantiene muy bien.

Aunque es importante recalcar que el físico de Cristina Hurtado se debe a que ella es bastante juiciosa con su alimentación y con el ejercicio, obteniendo de esta manera un resultado es espectacular.

Por otro lado, recordemos que a la pareja le gusta realizar la dinámica de preguntas y respuestas, por ese motivo hace poco decidieron responder la duda de muchos de sus seguidores sobre si en algún momento van a buscar la niña, pues recordemos que ellos tienen tres hijos varones.

Cristina respondió de manera contundente: "No, no, no, no, no mujer. O sea, no hay el más mínimo riesgo".

Luego de esto, la reconocida presentadora enfocó a su esposo, quien estaba junto a ella en el carro y él dijo con cara de pánico que no estaba en los planes tener otro hijo.

