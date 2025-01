Enternecedor VIDEO de Shakira cumpliendo el sueño de una niña con cáncer

En medio de los preparativos para su próxima gira mundial Las mujeres ya no lloran, Shakira se tomó un momento para hacer realidad el sueño de Zoe Vargas, una niña que enfrenta una dura batalla contra el cáncer.

La pequeña, gran admiradora de la cantante, vivió un día inolvidable gracias a la visita de la artista barranquillera . Este gesto, que quedó registrado en videos y fotografías, no tardó en generar una ola de admiración en redes sociales.

Shakira , conocida tanto por su talento como por su compromiso con causas sociales, organizó un encuentro especial con Zoe, cargado de sorpresas y momentos emotivos.

La cantante llegó al encuentro con regalos, abrazos y una energía que llenó de alegría a la pequeña. Durante la visita, ambas compartieron risas, lágrimas y una sesión de fotos que inmortalizó la ocasión.

“Mi mamá, mi hermana y mi papá sabían y no me dijeron. Era un secreto”, comentó emocionada Zoe, quien no podía contener su felicidad. Entre los momentos más destacados, Shakira y Zoe bailaron juntas el famoso Waka Waka, una canción que la niña confesó ser su favorita.

Este instante lleno de energía y alegría fue un símbolo de esperanza en medio de las dificultades que enfrenta la menor.

El corazón de mi reina es lo que más admiro, @Shakira fue a cumplirle el sueño a la pequeña Zoé, quien se encuentra en su tratamiento de quimioterapia y es una de sus fans más jóvenes, que belleza 🥹❤️ pic.twitter.com/jmfDM5ZOLu — Andrés Guillén 💋🐺💎🏳️‍🌈 (@andresguillen6_) January 20, 2025

El hijo menor de Shakira , Sasha, también estuvo presente en el encuentro, lo que agregó un toque especial a la ocasión. Los seguidores de la cantante no tardaron en reaccionar ante las imágenes y videos que circularon en redes sociales, destacando la calidad humana de la artista.

Comentarios como “Shakira demuestra que tiene un corazón de oro” y “ Es una mujer excepcional” inundaron las publicaciones , junto con mensajes de apoyo para Zoe.

Además de este inolvidable encuentro, Shakira sorprendió a la niña al invitarla a uno de los conciertos de su gira, cumpliendo otro de los grandes sueños de Zoe.

Este gesto no solo reafirma el compromiso de la cantante con sus fanáticos, sino que también muestra cómo su influencia puede generar un impacto positivo más allá de la música.

Uma certeza que eu tenho na vida é que não existe no mundo fav melhor que a minha, desculpem todos. pic.twitter.com/mD3qMaIipe — drikah vai ver a shakira (@soydrikah) January 20, 2025

El emotivo gesto de Shakira se volvió rápidamente viral, despertando una ola de gratitud y admiración . “Un momento que la llenó de esperanza” y “Por más abrazos así” fueron algunos de los comentarios que destacaron en las redes.

Para muchos, la acción de la cantante es un recordatorio de la importancia de utilizar la fama para tender una mano a quienes más lo necesitan.

Mientras Shakira continúa con los preparativos de su gira mundial, queda claro que su corazón y compromiso con sus fanáticos son tan grandes como su talento.

Este encuentro con Zoe Vargas no solo iluminó el día de la pequeña, sino que también dejó una huella imborrable en todos aquellos que fueron testigos de esta historia llena de amor y humanidad.

