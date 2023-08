Famoso cantante de vallenato fue mordido en sus partes íntimas por fanática

El reconocido cantante vallenatero, Luis Miguel Fuentes es un reconocido artista que ha obtenido gran fama a nivel mundial por sus composiciones, lo cual le ha permitido llevar un poco de su música a otros países, sin embargo, en medio de su visita a Colombia , vivió un desagradable momento con una fanática que le causó gran dolor y molestia.

En medio de una presentación en Managru - Chocó, mientras compartía con sus fanáticos un momento de diversión sana e interpretaba sus más famosas canciones como: 'La sigo amando', 'Otro día será', 'No me lloren', entre otras, decidió llamar a un grupo de mujeres para que lo acompañaran en el escenario ya que esto suele ser parte de su espectáculo.

Sin embargo, en medio de esta situación, una seguidora que vestía una blusa color amarillo aprovechó para tener mayor cercanía con Luis Miguel, quien no esperaba que esta fuera a morder sus partes íntimas e incitarlo a que besara las suyas. "Me quedo anonadado porque pensé que me iba a abrazar, cuando ella se baja, se agacha muy rápido y me muerde mis partes íntimas. Es algo que me dolió mucho", fueron algunas declaraciones del artista, publicadas por 'Q'hubo'.

A pesar de que el hombre sintió dolor e incomodidad, se le vio con una gran sonrisa para no dañar el espectáculo que estaba realizando, incluso confesó que se sorprendió al ser tratado de tal forma por la fanática, puesto que en otro entonces tomó su cabeza con fuerza y la acercó en repetidas ocasiones a sus genitales. Finalmente, la situación fue rechazada en las redes sociales y acusaron a la mujer de haber acosado sexualmente al cantante.